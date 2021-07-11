Home
ஹைதராபாத்தில் குவியும் திரை உலகத்தினர்

'மாநாடு' படப்பிடிப்பு அண்மையில் முடிவடைந்தது. படப்பிடிப்பின் கடைசி நாளன்று படக்குழுவினர் 'கேக்' வெட்டி மகிழ்ந்தனர். -

தமி­ழ­கத்­தில் கொரோனா பாதிப்பு கட்­டுக்­குள் இருப்­ப­தாக கூறப்­படும் நிலை­யில், தமிழ்த் திரை­யு­ல­கம் மெல்ல இயல்பு நிலைக்கு திரும்­பிக் கொண்­டி­ருக்­கிறது.

முன்­னணி நாய­கர்­க­ளின் புதுப் படங்­க­ளுக்­கான பணி­கள் சத்­த­மின்றி நடை­பெற்று வரு­கின்­றன. அவற்­றில் பெரும்­பா­லா­னவை ஹைத­ரா­பாத்­தில் நடப்­ப­தா­கத் தக­வல்.

அஜித், விஜய், சிம்பு, விஷால், தனுஷ், கார்த்தி ஆகி­யோ­ரின் படங்­கள் சம்­பந்­த­மான ஏதே­னும் ஒரு பணி நடந்து கொண்­டி­ருக்­கிறது.

அஜித்­தின் 'வலிமை' படத்­தின் படப்­பி­டிப்பு முடி­வுக்கு வந்­து­விட்­ட­தாக தயா­ரிப்­பா­ளர் தரப்­பில் இருந்து முன்பு தக­வல் கசிந்­தது. எனி­னும், சில காட்­சி­களை லேசாக மாற்றி அமைக்­க­வும் சில வச­னங்­களை புதி­தாக சேர்க்­க­வும் வேண்­டி­யி­ருந்­த­தாம். இதற்­காக இரண்டு நாட்­க­ளுக்கு மீண்­டும் படப்­பி­டிப்பை நடத்த வேண்­டி­யுள்­ளது.

அதே போல் விஜய்­யின் 'பீஸ்ட்' படப்­பி­டிப்­பும் ஹைத­ரா­பாத்­தில் நடக்க வாய்ப்­புள்­ள­தா­கத் தெரி­கிறது. அப்­ப­டத்­தின் முதற்­கட்­டப் படப்­பி­டிப்பு ஜார்­ஜி­யா­வில் நடை­பெற்­றது.

மீண்­டும் அங்கு சென்று திரும்­பு­வது பெரும் செலவை ஏற்­ப­டுத்­தும் என்­ப­தால் ஹைத­ரா­பாத்­தில் தேவைப்­படும் காட்­சி­க­ளைப் பட­மாக்க உள்­ள­னர்.

தமி­ழ­கத்­தில் படப்­பி­டிப்­பு­க­ளுக்கு அனு­மதி அளிக்­கப்­படும் முன்பே அண்டை மாநி­ல­மான தெலுங்­கா­னா­வில் அனு­மதி கிடைத்­து­விட்­டது. இத­னால் ரஜி­னி­யின் 'அண்­ணாத்த', விஷா­லின் 'எனிமி' படப்­பி­டிப்­பு­கள் அங்கு தொடங்கி உள்­ளன.

'அண்­ணாத்த' படம் கிட்­டத்­தட்ட முடிந்­து­விட்­டது. திடீ­ரென ஒரு பாடல் காட்­சியை சேர்க்க முடி­வா­ன­தாம். அதற்­கான படப்­பி­டிப்பு ஹைத­ரா­பாத்­தில் நடக்­கிறது.

தனுஷ், மாள­விகா மோக­னன் நடிப்­பில் கார்த்­திக் நரேன் இயக்கி வரும் 'டி43', மணி­ரத்­னத்­தின் 'பொன்­னி­யின் செல்­வன்' படப்­பி­டிப்­பு­களும் ஹைத­ரா­பாத்­தில் நடக்­கிறது.