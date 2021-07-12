Home
கழக வீடுகளுக்கு ரொக்கம் கொடுத்தோர் அதிகரிப்பு

வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக மறு­விற்­பனை வீடு­களை இந்த ஆண்டு வாங்­கி­ய­வர்­களில் ஏறத்­தாழ மூன்று பேரில் ஒரு­வர், மதிப்­புக்கு மேலே ரொக்கம் கொடுத்து அவற்றை வாங்­கி­னர்.

கடந்த ஆண்டு, மறு­விற்­பனை வீடு­களை ஐந்து பேர் வாங்­கி­னால் அவர்­களில் ஒரு­வர் மட்­டுமே ரொக்கம் கொடுத்­தார். மறு­விற்­பனை வீட்டு விலை தொடர்ந்து அதி­க­மாகி வரும் நிலை­யில் இத்­த­க­வல் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

தனி­யார், அர­சாங்க வீடு­க­ளுக்­கான தேவை உயர்ந்­தி­ருப்­பதை அது காட்­டு­வ­தாக தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சு கடந்த திங்­கட்­கி­ழமை நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தெரி­வித்த எழுத்­து­பூர்வ பதில் ஒன்­றில் அத்­த­க­வலை வெளி­யிட்­டது.

வீவ­க­வின் மதிப்­பீட்­டுக்கு அதி­க­மான தொகைக்கு மறு­விற்­பனை வீடு விற்­கப்­பட்­டால் சிஒவி எனும் ரொக்கத் தொகை கொடுக்க வேண்­டும்.

கடந்த ஆண்டு ஜன­வரி முதல் இவ்­வாண்டு ஏப்­ரல் வரை மறு­விற்­பனை வீட்டை வாங்­கி­ய­வர்­களில் சுமார் 25% பேர் ரொக்கம் கொடுத்த தாக அமைச்சு தெரி­வித்­தி­ருந்­தது.

அக்­கா­ல­கட்­டத்­தில் சுமார் 34,600 மறு­விற்­பனை வீடு­கள் கைமா­றின என்று ஆரஞ்சு அண்ட் தியே நிறு­வ­னத்­தின் ஆய்வு, பகுப்­பாய்­வுத் துறைத் துணைத் தலை­வர் திரு­வாட்டி கிறிஸ்­டீனா சன் கூறி­னார்.

ஆக, இவர்­களில் சுமார் 8,600 பேர் ரொக்கம் கொடுத்து வீடு வாங்­கினர். அவர்­களில் பாதி பேர், அதா­வது 3,400 பேர், $20,000க்கு மேல் ரொக்கம் கொடுத்து மறு­விற்­பனை வீடு வாங்­கி­ய­தாக திரு­வாட்டி சன் குறிப்­பிட்­டார்.

வீவக மறு­விற்­பனை வீட்டு விலை இப்­ப­டியே உயர்ந்­து­கொண்­டி­ருந்­தால், இவ்­வாண்டு பிற்­பா­தி­யில் முன்னெப்­போ­தும் இல்­லாத அள­வுக்கு அவற்றின் விலைகள் அதி­க­ரிக்­கும் என்று சொத்­துச் சந்தை நிபு­ணர்­கள் முன்­னு­ரைக்­கின்­ற­னர்.