நியாயமற்ற வேலை நியமன நடைமுறைகளைத் தடுக்க பாரபட்சத்துக்கு எதிரான சட்டம் மட்டுமே தீர்வாகி விடாது என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் தெரிவித்தார்.
அளவுக்கு அதிக சட்ட நெருக்குதலுடன் கூடிய அணுகுமுறை இருந்தால் நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
எதிர்த்தரப்பு தலைவர் பிரித்தம் சிங் அண்மையில் ஒரு கருத்தை தெரிவித்து இருந்தார்.
பாரபட்சத்திற்கு எதிரான சட்டங்களை நிறைவேற்ற நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்திற்கு நெருக்குதல் கொடுக்க வேண்டும் என்று திரு சிங் யோசனை கூறி இருந்தார்.
இந்நிலையில், ஜூ சியாட் சமூக மன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் நடந்த மரின் பரேட் குழுத்தொகுதிக்கான தேசிய தின விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட அமைச்சர் டாக்டர் டான், செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் திரு சிங்கின் கருத்துக்குப் பதில் அளித்தார்.
ஒவ்வொன்றுக்கும் சட்டத்தை நாடுவது என்பது தீர்வாகிவிடாது என்பதே தனது கருத்து என்றார் டாக்டர் டான்.
வேலை வாய்ப்புகளைப் பொறுத்த வரை சிங்கப்பூரர்களை நியாயமான முறையில் பரிசீலிக்காத முதலாளிகளுக்குக் கடுமையான தண்டனைகளை வேண்டுமானால் அமல்படுத்தலாம் என்றார் அவர்.
மனிதவள அமைச்சும் பல்வேறு பணிக்குழுக்களும் இப்போது நியாயமான, ஏறுமுக வேலை நியமன நடைமுறைகளுக்கான முத்தரப்பு கூட்டணியை மறுபரிசீலனை செய்து வருகின்றன.
இந்தப் பரிசீலனை முடிந்து விரைவில் திட்டவட்டமான பரிந்துரை தாக்கலாகும் என்று டாக்டர் டான் குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூர் ஊழியர்கள் பாரபட்சமாக நடத்தப்படுவதற்கு எதிரான சட்டங்கள் வேண்டும் என்று முதலில் குரல் கொடுத்தவர் திரு சிங் அல்ல என்பதையும் நேற்று டாக்டர் டான் சுட்டினார்.
தொழிற்சங்க இயக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான சக்தியாண்டி சுப்பாட் 2010, 2011ல் முதன்முதலாக இந்த யோசனையை முன்வைத்தார்.
மற்றவர்களும் அதேபோன்ற கோரிக்கைகளை விடுத்து இருக்கிறார்கள் என்று டாக்டர் டான் குறிப்பிட்டார்.
சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக தொழிற்சங்கங்கள், நிறுவனங்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து சேர்ந்து செயல்படுவதன் மூலம் மிகவும் பக்குவமான அணுகுமுறையை மனிதவள அமைச்சு மேற்கொண்டு இருப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தவறிழைக்கும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக என்னென்ன கடுமையான தண்டனைகளை நடப்புக்கு கொண்டுவர இயலும் என்பது பற்றி இப்போது ஆராயப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார்.
அரசாங்கம் முன்னதாகவே பல தகவல்களையும் வெளியிட்டு இருந்தால் இந்தியா-சிங்கப்பூர் விரிவான பொருளியல் ஒத்துழைப்பு உடன்பாடு தொடர்பிலான தப்பெண்ணங்களையும் வருத்தங்களையும் தவிர்த்துக இருக்கலாம் என்று நாடாளுமன்றத்தில் திரு சிங் தெரிவித்து இருந்தார்.
இதற்குப் பதிலளித்த டாக்டர் டான், மனிதவள அமைச்சு புள்ளி விவரங்களை அளவுக்கு அதிகமாக ரகசியமாக பாதுகாப்பதாக தான் கருதவில்லை என்றார்.
எழுப்பப்படுகின்ற பிரச்சினைகளுக்கு ஏற்ற அளவில் தகவல்கள் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுகின்றன என்று தெரிவித்த டாக்டர் டான், தொழிலாளர் சந்தை பற்றிய அறிக்கைகளில் அமைச்சு காலக்கிரம முறைப்படி புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டு வருவதாகவும் கூறினார்.