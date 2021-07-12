தடகளப் பயிற்சியாளர் மீது மேலும் ஏழு இளம் வீராங்கனைகள் பாலியல் புகார்
சென்னை: பாலியல் தொல்லைகள் கொடுத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தடகளப் பயிற்சியாளர் நாகராஜன் மீது மேலும் ஏழு இளம் வீராங்கனைகள் புகார் அளித்துள்ளனர். சென்னையில் விளையாட்டுப் பயிற்சி மையம் நடத்தி வந்த அவர், ஏழ்மை நிலையில் உள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதாக விளம்பரப்படுத்தி வந்தார். தன்னிடம் பயிற்சி பெற்ற மாணவிகளுக்கு அவர் பல்வேறு வகையிலும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து அவர் கைதாகி சிறையில் உள்ள நிலையில் மேலும் ஏழு பேர் பாலியல் தொல்லை புகார் அளித்துள்ளனர்.
போதைப் பொருள் கும்பல் கைது
சென்னை: போதை மருந்து விற்கும் கும்பலை சென்னை போலிசார் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. வேளச்சேரி பகுதியில் போதையுடன் சுற்றித் திரிந்த இருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து விசாரித்தபோது, சென்னையில் செயல்படும் போதைப்பொருள் விற்கும் கும்பல் குறித்து போலிசாருக்குத் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலிசார் திட்டமிட்டு அந்தக் கும்பலை வளைத்துப் பிடித்தனர். அந்தக் கும்பலிடம் இருந்து ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள், ரொக்கப் பணம், இரு கார்கள் ஆகியவற்றைப் போலிசார் கைப்பற்றி உள்ளனர்.
கீழடி ஆராய்ச்சி: நெசவுத் தொழிலுக்கு பயன்படும் தொட்டி கண்டெடுப்பு
சிவகங்கை: கீழடியில் நடைபெற்று வரும் 7ஆம் கட்ட அகழாய்வில் நெசவுத் தொழிலுக்குப் பயன்படுத்தும் பெரிய தொட்டி போன்ற அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி, அகரம், கொந்தகை, மணலூர் ஆகிய நான்கு பகுதிகளில் அகழாய்வு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் புதிய வேலைப்பாடுகளுடன்கூடிய பானை ஓடு ஒன்று சில தினங்களுக்கு முன் கண்டெடுக்கப் பட்டது. அது கிடைத்த பகுதியை முழுமையாகத் தோண்டிய போது, உருளை வடிவிலான தொட்டி கிடைத்ததாக ஆய்வா ளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 44 செ.மீ. உயரமும் 27 செ.மீ. அகலமும் கொண்ட அந்தத் தொட்டியை நெசவுப் பணியில் பயன்படுத்தி இருக்கவேண்டும் எனக் கருதப்படுகிறது. கீழடி யில் ஏற்கெனவே நெசவுத் தொழிலுக்கான களிமண் குண்டு, நெசவு ஊசி உள்ளிட்டவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சொகுசுக் காரில் வந்து ஆடுகள் திருடிச் செல்லும் கும்பல் கைது
விழுப்புரம்: சொகுசுக் கார்களில் வந்து ஆடுகளைத் திருடிச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்த நான்கு பேரை விழுப்புரம் போலிசார் கைது செய்துள்ளனர். இருதினங்களுக்கு முன்பு சேலம் மாவட்டம் திருமண்ணூர் கிராமத்திற்கு வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அரசு என்பவருக்குச் சொந்தமான 2 ஆடுகளைத் திருடியது. பின்னர் சொகுசுக் கார் ஒன்றில் ஆடுகளுடன் கிளம்பிச் சென்றபோது வழியில் சேற்றில் சிக்கியதால் கார் அங்கேயே நின்றுவிட்டது. இந்நிலையில் ஆடுகளைக் காணாமல் அவற்றைத் தேடி அலைந்த அரசு, அந்த சொகுசுக் காரில் தனது ஆடுகள் இருப்பதைப் பார்த்துவிட்டார். அதன் பின்னர் கிராம மக்கள் திரண்டு சென்று ஆடுகளை மீட்டனர். பின்னர் அவர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் ஆடுகளைத் திருடிய 4 பேரையும் போலிசார் கைது செய்ததுடன் சொகுசுக் காரையும் பறிமுதல் செய்தனர்.