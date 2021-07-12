Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

3 mins read
fab3f0a0-1ca1-4562-9c46-59ed899e28f2
-

கட்சித் தொண்டரை கன்னத்தில் அறைந்த டி.கே.சிவக்குமார்

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தின் மண்டியா மாவட்டம் மத்தூர் தாலுகா கே.எம்.தொட்டிக்கு நேற்று சென்ற கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமாரின் தோளில் கை போட்டு ஒருவர் செல்ஃபி எடுக்க முயன்றார். இதனால் கோபமடைந்த டி.கே.சிவக்குமார் அந்த ஆடவரின் கன்னத்தில் பளார் என ஓங்கி ஓர் அறைகொடுத்தார். இந்த நிலையில் அறை வாங்கியவர் ஜனதா தளம் (எஸ்) கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து பெங்களூருவில் டி.கே.சிவக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "நான் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது எனது தோளில் கையைப் போடுவதற்கு, அந்த ஆடவர் முயன்றார். என் தோளின் மீது கையைப் போட்டால், மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள். தோளில் கையைப் போட்டு புகைப்படம் எடுப்பது, பேசிக்கொள்வது நமது கலாசாரம் இல்லை. இதனைத் தொண்டர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்," என்றார்.

50% இடஒதுக்கீடு உச்சவரம்பை நீக்க அரசியலைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம்

மும்பை: ஐம்பது விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு உச்சவரம்பை நீக்க மத்திய அரசு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும் என மராட்டிய சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மராட்டியத்தில் சுமார் 30 விழுக்காட்டைக் கொண்டுள்ள மராத்தா சமுதாயத்தினர் தங்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கவேண்டும் என்று நீண்டகாலமாக வலியுறுத்தி வந்தனர். இதையேற்று கடந்த பா.ஜனதா ஆட்சியில் மராத்தா சமுதாயத்தினரை சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியவர்கள் (என்.சி.பி.சி.) என்று வகைப்படுத்தி அவர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் மராட்டியத்தில் இடஒதுக்கீடு உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை மீறி 50 விழுக்காட்டைத் தாண்டியது. எனவே மராத்தா இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து சிலர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் மராத்தா இடஒதுக்கீட்டுக்குத் தடை விதித்தது. இதன் காரணமாக மராத்தா மக்கள் மீண்டும் போராட்டத்ைதத் தொடங்கி உள்ளனர்.

மகாராஷ்டிர துணை முதல்வரின்

ரூ.65 கோடி சொத்துகள் முடக்கம்

மும்பை: துணை முதல் அமைச்சர் அஜித் பவாருக்கு தொடர்புடைய ரூ.65 கோடி மதிப்பிலான சர்க்கரை ஆலை உள்ளிட்ட சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கி உள்ளது. மராட்டியத்தில் செயல்பட்டு வரும் மகாராஷ்டிரா மாநில கூட்டுறவு வங்கியில், 2007 முதல் 2012ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், கடன் வழங்கியது உள்ளிட்ட விஷயங்களில், ரூ.1,000 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்ததாக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு போலிசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். பின்னர் இந்த வழக்கை அடிப்படையாக வைத்து சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற மோசடி நடந்துள்ளதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், துணை முதல் அமைச்சருமான அஜித் பவார், அவரது மனைவி உள்ளிட்டோர் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

கர்நாடகாவில் புதிய ஆளுநர்

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக தாவர்சந்த் கெலாட் நேற்று பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

கர்நாடக மாநிலத்தின் ஆளுநராக வஜூவாய் வாலா கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகளாகப் பதவி வகித்து வந்தார். இந்நிலையில் மத்திய அரசு பல மாநிலங்களுக்குப் புதிய ஆளுநர்களை நியமித்துள்ளது. அதன்படி கர்நாடக மாநிலத்திற்கு புதிய ஆளுநராக தாவர்சந்த் கெலாட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சராவார். இந்நிலையில், கர்நாடகத்தின் 19-வது ஆளுநராக தாவர்சந்த் கெலாட் நேற்று பதவி ஏற்றார்.

ஆப்கானில் இருந்து தூதரக ஊழியர்களைத் திரும்ப அழைத்தது இந்தியா

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானின் கந்தகாரில் போர் வலுவடைந்து வருவதால் இந்திய அரசு தூதரக அதிகாரிகளைத் திரும்ப அழைத்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கிய நகரான கந்தகார் நகரில் போர் வலுவடைந்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதையொட்டி அந்நகரில் உள்ள தூதரக ஊழியர்கள், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இந்தியாவுக்குத் திரும்ப அழைக்கப்பட்டு விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.