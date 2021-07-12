தடுப்பூசி போடும் விகிதம்; இரண்டாம் இடத்தில் மலேசியா
கோலாலம்பூர்: தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியின் அன்றாட சராசரி விகிதத்தில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது மலேசியா. ஆக்ஸ்ஃபர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின், 'அவர் வேர்ல்ட் இன் டேட்டா' இதை வெளியிட்டுள்ளது.
ஜூலை 9ஆம் தேதி வெளியான தரவுகளின்படி, ஒவ்வொரு 100 பேருக்கும் அன்றாட சராசரி விகிதம், சிங்கப்
பூரில் 1.3 எனவும் மலேசியாவில் 0.96 எனவும் தைவானில் 0.65 எனவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் 0.38 எனவும் உள்ளது. தாய்லாந்து, இந்தோனீசியா, தென் கொரியா, அமெரிக்கா, வியட்னாம் ஆகிய நாடுகள் முறையே அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
ஓராண்டுக்கும் மேலாக உள்ளூர் கிருமிப் பரவல் இல்லாத புருணை
பண்டார் ஸ்ரீ பகவான்: கிருமித்தொற்று பாதிப்பு குறைவாக உள்ள நாடுகளில் ஒன்றான புருணையில், உள்ளூர் தொற்று சம்பவம் கடைசியாக பதிவானது சென்ற ஆண்டு மே மாதத்தில்தான்.
கிட்டத்தட்ட 430 நாட்களாக அங்கு உள்ளூர் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் எதுவும் பதிவாகவில்லை. உலகளவில் மிகக்குறைந்த அளவில் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள்
பதிவான நாடுகளில் ஒன்றாக திகழ்கிறது புருணை. அங்கு தொற்றுக்கு இதுவரை மூவர் பலியாகினர்.
அங்கு இதுவரையில் வெறும் 268 தொற்று சம்பவங்களே பதிவாகியுள்ளது. இவற்றில் 127 தொற்று சம்பவங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்களிடையே கண்டறியப்பட்டது.
இரண்டு வகை கிருமித் தொற்றால் 90 வயது மூதாட்டி மரணம்
பெல்ஜியம்: பெல்ஜியத்தில் 90 வயது மூதாட்டி ஒருவருக்கு கொரோனா கிருமியின் ஆல்ஃபா, பீட்டா வகைகள் ஒரே நேரத்தில் தாக்கியதால் மாண்டுவிட்டார். ஆல்ஃபா வகை தொற்று முதலில் பிரிட்டனிலும், பீட்டா வகை தொற்று தென்னாப்பிரிக்காவிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
இவ்வாண்டு மார்ச் மாதம் இரட்டைத் தொற்றுக்கு ஆளான அவர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இரு வெவ்வேறு ஆட்களிடம் இருந்து அவருக்குத் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர். இவ்வாண்டு ஜனவரியில், 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வகை கொரோனா தொற்றியதாக பிரேசில் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.