﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

தடுப்பூசி போடும் விகிதம்; இரண்டாம் இடத்தில் மலேசியா

கோலா­லம்­பூர்: தடுப்­பூசி செலுத்தும் பணியின் அன்றாட சராசரி விகி­தத்­தில் இரண்­டா­வது இடத்­தைப் பிடித்­துள்­ளது மலேசியா. ஆக்ஸ்­ஃபர்ட் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின், 'அவர் வேர்ல்ட் இன் டேட்டா' இதை வெளி­யிட்டுள்ளது.

ஜூலை 9ஆம் தேதி வெளி­யான தர­வு­க­ளின்­படி, ஒவ்­வொரு 100 பேருக்­கும் அன்­றாட சரா­சரி விகி­தம், சிங்­கப்­

பூ­ரில் 1.3 என­வும் மலே­சி­யா­வில் 0.96 என­வும் தைவா­னில் 0.65 என­வும் ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்­தில் 0.38 என­வும் உள்­ளது. தாய்­லாந்து, இந்­தோ­னீ­சியா, தென் கொரியா, அமெ­ரிக்கா, வியட்­னாம் ஆகிய நாடு­கள் முறையே அடுத்­த­டுத்த இடங்­களில் உள்­ளன.

ஓராண்டுக்கும் மேலாக உள்ளூர் கிருமிப் பரவல் இல்லாத புருணை

பண்­டார் ஸ்ரீ பகவான்: கிரு­மித்தொற்று பாதிப்பு குறை­வாக உள்ள நாடு­களில் ஒன்­றான புரு­ணை­யில், உள்­ளூர் தொற்று சம்பவம் கடை­சி­யாக பதி­வா­னது சென்ற ஆண்டு மே மாதத்­தில்­தான்.

கிட்­டத்­தட்ட 430 நாட்­க­ளாக அங்கு உள்­ளூர் கிரு­மித்­தொற்று சம்­ப­வங்­கள் எது­வும் பதி­வா­க­வில்லை. உல­க­ள­வில் மிகக்குறைந்த அள­வில் கிரு­மித்­தொற்று சம்­ப­வங்­கள்

பதி­வான நாடு­களில் ஒன்­றாக திகழ்­கிறது புருணை. அங்கு தொற்­றுக்கு இது­வரை மூவர் பலி­யா­கி­னர்.

அங்கு இது­வ­ரை­யில் வெறும் 268 தொற்று சம்­ப­வங்­களே பதி­வா­கி­யுள்­ளது. இவற்­றில் 127 தொற்று சம்­ப­வங்­கள் வெளி­நா­டு­களில் இருந்து வந்­த­வர்­க­ளி­டையே கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது.

இரண்டு வகை கிருமித் தொற்றால் 90 வயது மூதாட்டி மரணம்

பெல்ஜியம்: பெல்ஜியத்தில் 90 வயது மூதாட்டி ஒருவருக்கு கொரோனா கிருமியின் ஆல்ஃபா, பீட்டா வகைகள் ஒரே நேரத்தில் தாக்கியதால் மாண்டுவிட்டார். ஆல்ஃபா வகை தொற்று முதலில் பிரிட்டனிலும், பீட்டா வகை தொற்று தென்னாப்பிரிக்காவிலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

இவ்வாண்டு மார்ச் மாதம் இரட்டைத் தொற்றுக்கு ஆளான அவர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதவர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இரு வெவ்வேறு ஆட்களிடம் இருந்து அவருக்குத் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர். இவ்வாண்டு ஜனவரியில், 2 பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வகை கொரோனா தொற்றியதாக பிரேசில் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.