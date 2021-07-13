தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
பத்ம விருதுக்குத் தகுதியானவர்களைப் பரிந்துரைக்க பிரதமர் வேண்டுகோள்

புதுடெல்லி: மத்திய அரசு அளிக்கும் பத்ம விருதுகளைப் பெறத் தகுதி படைத்தவர்களை பொதுமக்கள் பரிந்துரைக்கலாம் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார். பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் பத்ம விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில், சாதிக்க வேண்டும் என உத்வேகம் அளிப்பவர்கள் குறித்து தெரிந்திருந்தால் அவர்களை விருதுக்காக பரிந்துரையுங்கள் என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். "களப்பணிகளில் சிறப்பான செயல்களைச் செய்யும் பலர் இந்தியாவில் உள்ளனர். ஆனால், அவர்கள் குறித்து நாம் அறிவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்களை செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி வரை பரிந்துரை செய்யலாம்," என்று பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சபாநாயகர் அறிவிப்பு: நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் 19 நாள்கள் நடைபெறும்

புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் வரும் 19ஆம் தேதி தொடங்கும் என மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார். ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 19 நாள்களுக்கு இக்கூட்டத்தொடர் நடைபெற உள்ளது. இம்முறை கொரோனா நெருக்கடி மேலாண்மை, ரஃபேல் விமான பேரம் ஆகியவை குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்விகளை எழுப்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கொரோனா தொற்றுப்பரவல் நடவடிக்கைகள் குறித்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கத் தயாராக இருப்பதாக பாஜக தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர் எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை

ஜெய்ப்பூர்: கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட ராஜஸ்தான் மாநில நீர் வளத்துறை அதிகாரியான நீரஜ் சோப்ரா (படம்) எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார். 37 வயதான இவர், இச்சாதனையைப் புரிய கடந்த மார்ச் மாத இறுதியில் நேப்பாளம் சென்றபோது கிருமி தொற்றியது உறுதியானதால் நாடு திரும்பினார். இந்நிலையில், கடந்த மே 31ஆம் தேதி மீண்டும் நேப்பாளம் சென்ற அவர், எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார். இவர் இந்தியாவின் 'ஐஐடி' கல்வி மையத்தில் படித்து பட்டம் பெற்றவர்.

'டுவிட்டர்' குறைதீர்ப்பு அதிகாரி நியமனம்

புதுடெல்லி: மத்திய அரசின் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்துக்கு உட்பட்டு உள்நாட்டு குறைதீா் அதிகாரியாக வினய் பிரகாஷை டுவிட்டர் நிறுவனம் நியமித்துள்ளது. இதையடுத்து அவரது மின்னஞ்சல் முகவரியை அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. புதிய சட்டத்தின் கீழ் உள்ள விதிமுறைகளுக்கு டுவிட்டர் நிறுவனம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த மத்திய அரசு, அந்நிறுவனத்துக்கான சட்டப் பாதுகாப்பு அந்தஸ்து விலக்கிக்கொள்ளப்படுவதாக அறிவித்தது. இந்நிலையில், குறைதீர் அதிகாரியை நியமித்துள்ளது டுவிட்டர்.

பங்ளாதேஷ் பிரதமருக்கு அன்னாசிப் பழங்கள் அனுப்பிய திரிபுரா முதல்வர்

அகர்தலா: இருதரப்பு நட்பின் அடையாளமாக பங்ளாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு திரிபுரா முதல்வர் பிப்லப் குமார் அன்னாசிப் பழங்களைப் பரிசாக அனுப்பியுள்ளார். முன்னதாக, இந்திய பிரதமர் மோடிக்கும் திரிபுரா முதல்வருக் கும் மாம்பழங்களைப் பரிசாக அனுப்பி இருந்தார் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா. இந்நிலையில், அவருக்கு திரிபுரா முதல்வர் பிப்லப் குமார் அன்னாசிப் பழங்களை அனுப்பி உள்ளார்.