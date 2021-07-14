தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

மியன்­மார்: உயிர்­வா­யுப்

பற்­றாக்­கு­றை­யால் மக்­கள் அவதி

யங்­கூன்: மியன்­மா­ரில் கொவிட்-19 நோயா­ளி­க­ளுக்­குச் சிகிச்­சை­ய­ளிக்க உயிர்­வாயு பற்­றாக்­குறை ஏற்­பட்­டுள்­ளது. யங்­கூ­னில் உயிர்­வாயு உரு­ளையை நிரப்­பு­வ­தற்கு உயிர்­வாயு விநி­யோக நிலை­யங்­களில் நீண்ட வரி­சை­யில் மக்­கள் வெகு­நே­ரம் காத்­துக்­கி­டந்­த­தாக சமூக ஊட­கங்­களில் படங்­கள் வெளி­யா­கி­யுள்­ளன. இத­னை­ய­டுத்து அந்­நாட்டை ஆளும் ராணுவ ஆட்­சி­யா­ளர்­கள், கொவிட்-19 நோயா­ளி­க­ளைக் காப்­பாற்ற உயிர்­வாயு விநி­யோ­கம் அதி­க­ரிக்­கப்­படும் என்று உறுதி கூறி­யுள்­ள­னர்.

தைவான் பாது­காப்பு குறித்து

ஜப்­பான் எச்­ச­ரிக்கை

தோக்­கியோ: தைவா­னின் பாது­காப்பு குறித்து ஜப்­பான் முதன்­மு­த­லாக தனது தற்­காப்பு அமைச்­சின் வரு­டாந்­திர பாது­காப்பு ஆய்­வ­றிக்கை ஒன்­றில் எச்­ச­ரித்­துள்­ளது. அந்த வட்­டா­ரத்­தில் நிக­ழும் ஆயு­தப் போட்­டாப் போட்டி மற்­றும் மறை­மு­க­மான போர் தொடுத்­தல் போன்­ற­வற்­றை அந்த ஆய்­வ­றிக்கை சுட்­டிக்­காட்டி ஜப்­பான் எச்­ச­ரிக்கை விடுத்­துள்­ளது. தைவா­னைச் சுற்­றி­யுள்ள வட்­டா­ரங்­களில் நிலைத்­தன்­மை­யு­டன் ஆன சூழல் நில­வு­வது ஜப்­பா­னுக்­கும் அனைத்­து­லக சமூ­கத்­திற்­கும் மிக முக்­கி­ய­மா­ன­தா­கக் கரு­தப்­ப­டு­கிறது. என­வே­தான் இந்த வட்­டா­ரச் சூழல் குறித்து அணுக்­க­மா­கக் கண்­கா­ணிக்க வேண்­டி­யது ஜப்­பா­னுக்கு அவ­சி­ய­மா­கிறது என்று ஜப்­பா­னின் வெளி­யு­றவு அமைச்சு அதன் வெள்­ளை­ய­றிக்­கை­யில் கூறி­யுள்­ளது.

தாய்­லாந்து: சீனத் தடுப்­பூசி போட்டுக் கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு 'பூஸ்­டர்'

பேங்­காக்: தாய்­லாந்து அண்­மை­யில் முதல்­மு­றை­யாக சீனா­வில் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட சினோ­வேக் கொரோனா தடுப்­பூ­சி­களை தனது சுகா­தார ஊழி­யர்­க­ளுக்­குச் செலுத்­தி­யது. அத்­து­டன் இரண்­டா­வது தடுப்­பூ­சிக்­குக் காத்­துக்­கொண்­டி­ருப்­போ­ருக்கு ஆக்ஸ்­போர்ட்-ஆஸ்ட்­ரா­ஸெ­னிகா அல்­லது ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூ­சி­க­ளைச் செலுத்­தப்­போ­வ­தாக அறி­வித்­துள்­ளது. சீனா­வின் வூஹா­னில் உரு­வான கொரோனா கிருமி, பலவகை­களில் உரு­மாறி உலகை அச்­சு­றுத்தி வரு­கிறது. அவற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­கும் சீனத் தயா­ரிப்­பான சினோ­வேக் தடுப்­பூ­சி­யின் தடுப்­பாற்­றல் குறித்த எச்­ச­ரிக்­கை­யும் இதற்­குக் கார­ணம் என்று கூறப்­ப­டு­கிறது. "முதல் முறை சினோ­வேக் ஊசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­க­ளுக்கு மூன்­றில் இருந்து நான்கு வாரங்­கள் கழித்து இரண்­டா­வ­தாக ஆஸ்ட்­ரா­ஸெ­னிகா தடுப்­பூசி போடப்­படும் என்று அந்­நாட்­டின் சுகா­தார அமைச்­சர் அரு­டின் சர்ன்­வி­ர­குல் தெரி­வித்­தார். இரண்டு முறை சினோ­வேக் தடுப்­பூசி போட்­டுக் கொண்­ட­வர்­கள் 'பூஸ்­டர்' தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள வேண்­டும் என்றும் அமைச்­சர் அரு­டின் தெரி­வித்­துள்ளார்.