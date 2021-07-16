தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
வெளிநாட்டில் தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு நற்செய்தி

வெளி­நாட்­டில் கொவிட்-19 தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட சிங்­கப்­பூரர்­கள், நிரந்­த­ர­வா­சி­கள், நீண்­ட­கால அனு­மதி அட்டை உடை­யோர், சிங்­கப்­பூ­ரில் தங்­க­ளது தடுப்­பூசி ஆவ­ணங்­களில் அவ்­வி­வ­ரத்­தைப் பதி­வேற்­றம் செய்­ய­லாம்.

வெளி­நாட்­டில் மொடர்னா, ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூ­சி­களில் ஒன்றை, அல்­லது உலக சுகா­தார நிறுவனத்தின் அவ­ச­ர­காலப் பயன்­பாட்­டுப் பட்­டி­ய­லில் இடம்­பெற்­றுள்ள தடுப்­பூ­சி­களில் ஏதே­னும் ஒன்­றைப் போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள், சிங்­கப்­பூர் திரும்­பி­ய­தும் தேசிய தடுப்­பூ­சிப் பதி­வ­கத்­தில் அவ்­வி­வ­ரத்­தைப் பதி­வேற்­ற­லாம். அதற்கு, அவர்­கள் வெளி­நாட்­டில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­தற்­கான சான்று தேவை என்று சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­து இருக்கிறது.

அத்­து­டன், அவர்­கள் சிங்­கப்­பூரில் 'சிராலஜி' சோதனை செய்து­கொண்டு, 'ஏற்­கெ­னவே தொற்று கண்­ட­தாக' அதன் முடிவு வர­வேண்­டும். அதன்­மூ­லம், தனி­ந­பர் ஒரு­வர் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­டதை மேலும் உறு­தி­செய்­ய­லாம் என்று அமைச்சு கூறி­யுள்ளது.

தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட விவ­ரத்தை தங்­க­ளது தடுப்­பூசி ஆவ­ணங்­களில் சேர்க்க விரும்­பு­வோர், அதற்­காக தனி­யார் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு சேவை வழங்­கு­நரை­யும் நாட­லாம்.

'சாட்டா', ராஃபிள்ஸ் மருத்­து­வக் குழு­மம், 'மின்­மெட்', 'மேக் ஹெல்த் கனெக்ட் (MHC)' உள்­ளிட்­டவை இப்­போ­தைக்கு அச்­சே­வையை வழங்­கு­கின்­றன. அதற்­கான கட்­ட­ணத்தை மருந்­த­கங்­களே நிர்­ண­யிக்­கும். அரசாங்கம் கட்டணக்கழிவு வழங்காது.