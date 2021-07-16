தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
வான்குடை சாகசப் பயிற்சியின்போது காயமுற்ற 'ரெட் லயன்ஸ்' வீரர்

காயமடைந்த வான்குடை சாகச வீரர் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். தரையிறங்கியபோது அந்த வீரர் மீது கட்டப்பட்டிருந்த கொடி புல்தரையில் சிக்கிக்கொண்டதால் அவர் விழுந்தார்.படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

தேசிய தினத்­துக்­கான ரெட் லயன்ஸ் வான்­குடை சாக­சக் குழு நேற்று பயிற்­சி­யிவ் ஈடு­பட்­டது.

பயிற்­சி­யின்­போது எதிர்­பா­ராத வித­மாக வான்­குடை வீரர் ஒரு­வர் காய­ம­டைந்­தார்.

பீஷான் வட்­டா­ரத்­தில் உள்ள ஜங்­ஷன் 8 கடைத்­தொ­கு­திக்கு அரு­கில் இருக்­கும் திட­லில் அவர் தரை­யி­றங்­கி­ய­போது அவர் மீது கட்­டப்­பட்­டி­ருந்த கொடி ஒன்று புல்

­த­ரை­யில் சிக்­கிக்­கொண்­டது.

இத­னால் அவர் அந்­தப் புல்­

த­ரை­யில் விழுந்து காய­முற்­றார். அங்­கி­ருந்த மருத்­துவ ஊழி­யர்­கள் உட­ன­டி­யாக அவரை நோக்கி விரைந்­த­னர்.

அவ­ரது கழுத்­தில் கட்­டு­போட்டு தூக்­குப் படுக்­கை­யில் அவரை வைத்து மருத்­து­வ­ம­னைக்­குக் கொண்டு சென்­ற­னர்.

இந்த விபத்து நேற்று பிற்­ப­கல் 2 மணி அள­வில் நிகழ்ந்­தது. வான்­குடை வீரர்­கள் இரண்­டாம் சுற்று சாக­சப் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்­ட­போது விபத்து நிகழ்ந்­தது.

அதற்கு முன்பு காலை 9 மணி அள­வில் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்ட ஐந்து வீரர்­களும் வெற்­றி­க­ர­மாக தரை­யி­றங்­கி­ய­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

தேசிய தினக் கொண்­டாட்­டங்­

க­ளின் ஒரு பகு­தி­யாக நாட்­டில் பல்­வேறு இடங்­களில் அடுத்த மாதம் 7ஆம், 8ஆம் தேதி­களில் ரெட் லயன்ஸ் வான்­குடை வீரர்­கள் வான்­குடை சாக­சங்­களில் ஈடு­பட இருக்­கின்­ற­னர்.

ரெட் லயன்ஸ் வீரர்­கள் தரை­யி­றங்­கும் இடங்­கள் இன்­னும் அறி­விக்­கப்­ப­ட­வில்லை. தரை­யி­றங்­கு­வதற்கு ஏற்ற இடங்­களை மதிப்­பிட வான்­குடை சாக­சப் பயிற்­சி­கள் நடத்­தப்­படும் என்று சிங்­கப்­பூர் ஆயு­தப் படை நேற்று முன்­தி­னம் தெரி­வித்­தது.

வான்­குடை வீரர்­கள் தரை­

யி­றங்­கு­வ­தைப் பார்த்து பதற்­றம் அடைய வேண்­டாம் எனப் பொது­மக்­க­ளி­டம் கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­ப­டு­கிறது.

பாது­காப்பை முன்­னிட்டு வான்­குடை சாகச வீரர்­கள் தரை­யி­றங்கு ­வ­தற்­காக ஒதுக்­கப்­பட்ட இடங்­

க­ளுக்­குள் செல்ல வேண்­டாம் என்று அறி­வு­றுத்­தப்­ப­டு­கிறது.

வான்குடை சாகசப் பயிற்சியின்போது ரெட் லயன்ஸ் வீரருக்கு விபத்து ஏற்பட்டிருப்பது இது முதல்முறையல்ல.

2017ஆம் ஆண்டில் எஃப்1 பந்தயத் தடத்தில் தரை இறங்கியபோது வீரர் ஒருவர் காயமடைந்தார்.

வானில் இருந்தபோது இன்னொரு வீரரின் வான்குடையுடன் அவர் சிக்கிக்கொண்டதால் அந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.