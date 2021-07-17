தொழில்முனைப்பு, புத்தாக்கத்தை ஊக்குவிக்க என்யுஎஸ் கூட்டணி
புத்தாக்கத்தையும் தொழில்முனைப்பையும் ஊக்குவிக்க, இரண்டு பிரசித்தி பெற்ற இந்தோனீசியப் பல்கலைக்கழகங்களுடன் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம் இணைந்து செயல்படவுள்ளது. இதன் தொடர்பில் நேற்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று கையெழுத்திடப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு முதல் இந்தோனீசியப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கட்ஜா மடா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இத்திட்டத்தின்கீழ் படிக்க சிங்கப்பூரில் வாய்ப்பளிக்கப்படும். இந்தோனீசிய கல்வி, கலாசார, ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சில் உயர்கல்விப் பிரிவின் தலைமை இயக்குநராக உள்ள பேராசிரியர் நிஸாம் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. புத்தாக்கத் திறன், உற்பத்தித் திறன் இரண்டையும் கொண்ட குடிமக்களை உருவாக்குவதில் அடையும் வெற்றியை நம்பியே ஆசியானின் எதிர்காலம் உள்ளதென அவர் குறிப்பிட்டார்.
பேரப்பிள்ளைகளைப் பராமரிக்கும் மூத்தோருக்கு ஆதரவு
பெற்றோர் இருவரும் பிரிந்துவிட்ட நிலையில், பிள்ளைகள் அவர்களின் தாத்தா, பாட்டி பராமரிப்பில் விடப்படும் சூழல் ஏற்படுவதுண்டு. மூத்தோர் தங்களின் பராமரிப்புப் பொறுப்பை மேலும் சிறப்பாகக் கையாள்வதற்கு ஆதரவு வழங்கும் வகையில் 'தி கேர் கார்னர் ஃபார் கோ-பேரன்டிங்' அமைப்பு இலவசப் பட்டறை ஒன்றுக்கு வரும் நவம்பர் மாதம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. பராமரிப்புப் பொறுப்பை ஏற்றுள்ள தாத்தா, பாட்டியருக்கு சிங்கப்பூரில் நடத்தப்படும் முதல் ஆதரவுத் திட்டம் இது என்று கூறப்பட்டது. பராமரிக்கும் பொறுப்புடன் தனிப்பட்ட உணர்வுகளை மூத்தோர் கையாள அறிவதுடன் தங்களையும் எவ்வாறு பராமரித்துக்கொள்ளலாம் என்பதை இப்பட்டறை மூலம் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வர்.
உயிருள்ள ஆமைகள், தவளைகளை ஈரச்சந்தைகளில் விற்கத் தடை
ஈரச்சந்தைகளில் ஆமைகளும் தவளைகளும் உயிருடன் விற்கப்படுவதற்கு கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய பூங்காக் கழகம், தேசிய சுற்றுப்புற அமைப்பு ஆகிய இரண்டுடனும் சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு ஆலோசனை நடத்தி மேற்கொண்ட ஆய்வில் இது முடிவானது என்று புதன்கிழமையன்று உணவு அமைப்பு உறுதிப்படுத்தியது. உயிருடன் இப்பிராணிகளை ஈரச்சந்தைக் கடைக்காரர்கள் வெட்டிக் கொல்லும்போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பொதுச் சுகாதார அபாயங்கள் குறைவு என்றாலும் சென்ற ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை படிப்படியாக அகற்றத் தொடங்கியதாகக் கூறப்பட்டது. சுற்றுப்புறச் சுகாதாரம், உணவுப் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்த இத்தடை உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.