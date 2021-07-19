தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
இந்திய சந்தையை கவரும் பயணத்துறை கழகம்

சோட்டா பீம் கேலிச்சித்திரக் கதாபாத்திரமும் அதன் நண்பர்களும் சிங்கப்பூரில் பிரபலமான இடங்களில் சுற்றி வருவதை குறுந்தொடரில் காணலாம். படம்: சிங்கப்பூர் பயணத் துறைக் கழகம் -

சிங்­கப்­பூர் பய­ணத் துறைக் கழ­கம் சிங்­கப்­பூ­ரில் மெய்­நி­கர் துணி­கரச் சுற்றுலா மூலம் இந்­திய சந்தையை கவர்ந்து ஈர்க்க முயன்று வரு­கிறது.

கொவிட்-19 கார­ண­மாக இந்தி­யா­வுக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் இடை­யில் பய­ணங்­கள் முடங்­கிக் கிடக்­கின்­றன. இந்த நிலை­யில், இந்­தி­யா­வின் கணினி உயி­ரோ­வி­யத் துறை நிறு­வ­ன­மான 'வூட்­கிட்ஸ் அண்ட் கிரீன் கோல்டு அனி­மேஷன்' என்ற நிறு­வ­னத்­து­டன் கழ­கம் உடன்­பாடு கண்­டி­ருக்­கிறது.

சோட்டா பீம் என்­பது இந்­தி­யா­வில் மிக­வும் பிர­ப­ல­மான கேலிச் சித்­தி­ர­மா­கும். அதை மைய­மா­கக் கொண்ட குறுந்­தொ­டர் சிங்­கப்­பூர் முழு­வ­தை­யும் காட்­டு­கிறது. அந்­தத் தொடர் ஏழு பகு­தி­க­ளைக் கொண்­டது. ஒவ்­வொன்­றும் சுமார் 3 நிமிடங்­கள் ஓடக்கூடி­யவை.

சோட்டா பீமும் அந்­தக் கதா­பாத்­தி­ரத்­தின் நண்­பர்­களும் சிங்­கப்­பூ­ரின் மிகப் பிர­ப­ல­மான இடங்­களை சுற்­றிப் பார்ப்­பதை அந்­தத் தொடர் சித்­திரிக்­கிறது.

ஜுவல் சாங்கி விமா­ன­நி­லை­யம், சிங்­கப்­பூர் பூ மலை, விலங்­கியல் தோட்டம், நைட் சஃபாரி போன்ற பல இடங்­க­ளுக்­கும் சோட்டா பீம் தன் நண்­பர்­க­ளு­டன் வலம் வரு­வ­தைத் அந்­தத் தொடரில் பார்க்­க­லாம்.

"இந்­தி­யர்­கள் குடும்­ப­மாக வந்து செல்­லும் பிர­ப­ல­மான இட­மாக சிங்­கப்­பூர் எப்­போ­துமே இருந்து வரு­கிறது. இந்­தப் புதிய திட்­டம் இந்­தி­யா­வில் உள்ள ரசி­கர்­க­ளுக்கு சிங்­கப்­பூர் பய­ணத் துறைக் கழ­கம் அளிக்­கும் புன்­னகை விருந்து.

"இந்­தத் தொட­ரைக் கண்டு இந்­திய ரசி­கர்­கள் மகிழ்­வார்­கள் என்­பதே எங்­கள் நம்­பிக்கை," என இந்­தியா, மத்­திய கிழக்கு, தெற்கு ஆசி­யா­வுக்­கான பய­ணத் துறைக் கழ­கத்­தின் வட்­டார இயக்­கு­நர் ஜி.பி. ஸ்ரீதர் தெரி­வித்­தார்.

இரு தரப்­பு­களும் தொடர்ந்து ஈடு­பாட்­டு­டன் இருந்துவருவது முக்­கி­யம் என்று அவர் மேலும் தெரி­வித்­தார். கொவிட்-19க்கு முன்பு சிங்­கப்­பூ­ரின் மூன்­றா­வது ஆகப் பெரிய சந்­தை­யாக இந்­தியா திகழ்ந்­தது. கடந்த 2019ல் 1.42 மில்­லி­யன் இந்­தி­யர்­கள் சிங்­கப்­பூ­ருக்கு வந்து சென்­ற­னர். புதிய குறுந்­தொ­டர் சனிக்­கி­ழமை தொடங்­கி­யது.

வூட்­கிட்ஸ் தளத்­தில் அது ஆங்­கி­லம், இந்தி, தமிழ் மொழி­களில் ஒளி­பரப்­பா­கிறது.