கொசு மட்டையால் திருடனைத் துரத்தியடித்த 70 வயது மூதாட்டி
செங்கனூர்: கொசுவைக் கொல்லப் பயன்படுத்தும் மின்மட்டையைக் கொண்டு 70 வயது மூதாட்டி, திருடனைத் துரத்தியடித்த சம்பவம் கேரள மாநிலம், செங்கனூரில் நிகழ்ந்துள்ளது. நெடுவரம்கோட்டில் உள்ள தமது வீட்டில் தனியாக வசித்து வரும் திருமதி சாரம்மா, கடந்த 21ஆம் தேதி இரவு 7.30 மணியளவில் தொலைக்காட்சி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, பின்வாசல் வழியாக அவரது வீட்டினுள் நுழைந்தான் சுனில், 40, என்ற திருடன். நிலைப் பேழையை உருட்டும் சத்தம் கேட்டு திருமதி சாரம்மா தமது அறைக்கு விரைந்தார். சுனிலைக் கண்டதும் தமது முழு பலத்துடன் கொசு மட்டையைக் கொண்டு அவனது தலையில் அவர் அடித்தார். இதனால் நிலைகுலைந்து விழுந்த சுனில், அவரைத் தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தான். தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர், சுனிலைத் தேடிப் பிடித்து கைது செய்தனர். அப்போது அவன் போதையில் இருந்ததாகச் சொல்லப்பட்டது. ஈராண்டுகளுக்குமுன் திருமதி சாரம்மாவின் வீட்டில் வேலை செய்தபோதும் சுனில் திருட முயன்றதாகவும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டதால் அப்போது அவனை விட்டுவிட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.
நவம்பர் 26 வரதட்சணை எதிர்ப்பு நாள்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வரதட்சணைக் கொடுமை அதிகரித்து வருவதையடுத்து, அங்கு ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி வரதட்சணை எதிர்ப்பு நாளாக அனுசரிக்கப்படவுள்ளது. அந்நாளன்று, பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் வரதட்சணை வாங்கவோ கொடுக்கவோ மாட்டோம் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வர்.
மேலும் 39,097 பேர்க்குத் தொற்று
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 39,097 பேரை கொவிட்-19 தொற்றிவிட்டது; 546 பேர் இறந்து விட்டனர். இதையடுத்து, மொத்த பாதிப்பு 31,332,159ஆகவும் உயிரிழப்பு 420,016ஆகவும் உயர்ந்தது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் குறைந்தது 35,087 பேர் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டுவிட்டதாக இந்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.
திருப்பதி கோவிலைப் பாதுகாக்க ரூ.25 கோடியில் தொழில்நுட்பம்
திருப்பதி: புகழ்பெற்ற திருமலை வெங்கடேஸ்வரர் கோவிலைப் பாதுகாக்க இந்திய தற்காப்பு ஆய்வு, உருவாக்க நிறுவனத்தின் (டிஆர்டிஓ) ஆளில்லா வானூர்தித் தடுப்புத் தொழில்நுட்பக் கருவியமைப்பு நிறுவப்படவுள்ளது. ஆளில்லா வானூர்தியைக் கண்டறிதல், அதன் செயல்பாட்டை முடக்குதல், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் அவ்வமைப்பை நிறுவ ரூ.25 கோடி செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கொவேக்சின்-பிரேசில் ஒப்பந்தம் ரத்து
ஹைதராபாத்: பிரேசிலுக்கு 20 மில்லியன் கொவேக்சின் தடுப்பு மருந்துகளை அனுப்புவதாக அந்நாட்டின் இரண்டு நிறுவனங்களுடன் செய்துகொண்ட உடன்பாட்டை பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் ரத்து செய்துவிட்டது. அந்த உடன்பாடு தொடர்பில் பிரேசிலில் பெரும் அரசியல் பிரச்சினை எழவே, விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடத்தப்பட்ட 40 குழந்தைகள் மீட்பு
திஸ்பூர்: அசாம் மாநிலத்திலிருந்து சிக்கிம் மாநிலத்திற்குக் கடத்தப்பட்ட 40 குழந்தைகளும் பெண்கள் இருவரும் மீட்கப் பட்டனர். போடோலேண்ட் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு கிராமங்களில் இருந்து 80 குழந்தைகள் கடத்தப்பட்டதாகக் கூறிய அசாம் காவல்துறை, எஞ்சியவர்களை மீட்கவும் கடத்தல் கும்பலைப் பிடிக்கவும் முயன்று வருகிறது.