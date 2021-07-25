மலேசியாவில் தொடர்ந்து 2வது நாளாக ஆக அதிக கிருமித்தொற்று
பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக ஆக அதிக கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் பதிவா கின. கிட்டத்திட்ட முடக்கநிலையின் மூன்றாவது மாதத்தில் இருக்கும் மலேசியாவில் நேற்று 15,902 பேர் தொற்றுக்கு ஆளாகினர்.
முந்தைய நாள் இது 15,573ஆக இருந்தது. இதையடுத்து அங்கு தொற்றுக்கு ஆளானோர் மொத்த எண்ணிக்கை 990,000ஆக உயர்ந்தது. ஒரு சில நாட்களில் 1 மில்லியன் என்ற எண்ணிக்கையை கடந்துவிடக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக சிறை கைதிகள் போராட்டம்
யங்கூன்: மியன்மாரில் சிறை கைதிகள் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிரான பாடல்களை பாடியும் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியும் கைதிகள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினர். கைதிகள் சுமார் 2 மணி நேரம் விடாமல் கோஷங்களை எழுப்பியதாக சிறைக்கு அருகே உள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும் கைதிகளின் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து ராணுவ வாகனங்கள் சிறைக்குள் சென்றதாகவும் அறைக்கு வெளியே ஏராளமான ராணுவ வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டதாக வும் குடியிருப்புவாசிகள் குறிப்பிட்டனர். எனினும் இந்த போராட்டம் குறித்து கருத்து தெரிவிக்க சிறை நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது.
சிறாருக்கு மொடர்னா தடுப்பூசி போட ஐரோப்பா அனுமதி
தி ஹேக்: அமெரிக்காவின் மொடர்னா நிறுவனத்தின் தடுப்பூசியை 3,700க்கும் மேற்பட்ட 12 முதல் 17 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்குச் செலுத்தி பரிசோதிக்கப்பட்டது. இதில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு ஏற்படும் ஆன்டிபாடிகளுடன் ஒப்பிடும் அளவுக்கு சிறாரிடமும் இந்த தடுப்பூசி ஆன்டிபாடி களை ஏற்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டு இருக்கிறது.
இதைத்தொடர்ந்து மொடர்னா தடுப்பூசியை 12 முதல் 17 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்குச் செலுத்த அமெரிக்க மருந்துகள் ஒழுங்குமுறை அமைப்பு முன்பே பரிந்துரைத்தது. தற்போது ஐரோப்பிய மருந்துகள் ஒழுங்கமைப்பும் அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது.