ஓபிஎஸ் திடீர் டெல்லி பயணம்; அமித் ஷாவைச் சந்திக்க திட்டம்

ஓபிஎஸ்ஸின் டெல்லி பயணம் அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கோப்புப் படம்: தமிழக ஊடகம் -

சென்னை: அதி­முக ஒருங்­கி­ணைப்­பா­ள­ரான ஓ.பன்­னீர்­செல்­வம் நேற்­றுக் காலை திடீர் பய­ண­மாக டெல்லி புறப்­பட்டுச் சென்­றுள்­ளார்.

உள்­துறை அமைச்­ச­ரும் பாஜக மூத்த தலை­வர்­களில் ஒரு­வ­ரு­மான அமித் ஷாவை அவர் சந்­திக்­க­வுள்­ள­தாக தக­வல்­கள் வெளி­யா­கி­யுள்­ளன.

தமி­ழக ஊட­கம் ஒன்று தெரி­வித்த இந்­தத் தக­வல் அதி­முக வட்­டா­ரத்­தில் பெரும் பர­ப­ரப்பை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

தமிழ்­நாடு அர­சி­யல் பல்­வேறு மாற்­றங்­களை சந்­தித்து வரும் வேளை­யில் ஓ பன்­னீர்­செல்­வத்­தின் டெல்லி பய­ணம் முக்­கி­ய­மா­ன­தா­கப் பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

இன்று டெல்­லி­யில் அமித் ஷாவைத் தவிர பிர­த­மர் நரேந்­திர மோடி­யை­யும் அவர் சந்­திப்­பார் என­வும் கூறப்­ப­டு­கிறது.

மத்­திய அமைச்­ச­ரவை கடந்த சில வாரங்­க­ளுக்கு முன் விரி­வாக்­கம் செய்­யப்­பட்­டது. அப்­போதே அமைச்­ச­ர­வை­யில் அதி­மு­க­வுக்கு வாய்ப்பு வழங்­கப்­படும் என எதிர்­பார்க்­கப்­பட்­டது. ஓபி­எஸ் மகன் ஓ. பி. ரவீந்­தி­ர­நாத்­துக்கு அமைச்­சர் பதவி வழங்­கப்­படும் எனக் கூறப்­பட்­டது. இருப்­பி­னும், மத்­திய அமைச்­ச­ர­வை­யில் அதி­மு­க­வுக்கு வாய்ப்பு வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை. இது குறித்­தும் ஆலோ­சிக்­கப்­படும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

மேலும் சசி­க­லா­வின் குரல் ஒலிப்­ப­திவு தொடர்பான அர­சி­யல் மற்­றும் தமி­ழக அர­சி­யல் நில­வ­ரம் குறித்­தும் ஆலோ­சிக்­கப்­ப­ட­லாம் எனத் தெரி­கிறது.

தற்­போது சசி­கலா அதி­முகவை கைப்­பற்­று­வ­தற்­கான காய்­களை நகர்த்தி வரு­கி­றார். அதி­முக தொண்­டர்­க­ளு­டன் அவர் பேசும் ஒலிப்­பு­தி­வு­கள் தொடர்ந்து வெளி­யா­கிக்கொண்டே வரு­கின்­றன.

கடந்த சில நாட்­க­ளுக்கு முன் வெளி­யா­கிய ஒலிப்­ப­தி­வுக்­கூட ஓபி­எஸ் மற்­றும் இபி­எஸ் ஆகி­யோரை அர­வ­ணைத்­துச் செல்­லவே விரும்­பி­ய­தாக சசி­கலா பேசி­யி­ருந்­தார். சசி­க­லா­வின் அர­சி­யல் குறித்­தும் அடுத்­த­கட்ட நட­வ­டிக்­கை­கள் குறித்­தும் ஓபி­எஸ் ஆேலாசிக்­க­லாம் என அதி­முக வட்­டா­ரங்­கள் தெரி­விப்­ப­தாக தமி­ழக ஊட­கம் ஒன்று குறிப்­பிட்­டது.