கொவிட்-19 சூழலில் 'ஐடிஇ' படிப்பை 14,100 பேர் முடித்தனர்

கொவிட்-19 நெருக்­க­டி­யால் பள்ளி­களில் பல்­வேறு மாற்­றங்­கள் வந்து­விட்­டன. வீட்­டில் இருந்­த­வாறு கற்­றலை மேற்­கொள்­ளும் நிலை­யும் மாண­வர்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்­டது. இருப்­பி­னும், இம்­மாற்­றங்­க­ளைச் சமா­ளித்­த­வாறு தங்­கள் கற்­றல் பய­ணத்தை மேற்­கொண்ட 14,100க்கும் மேற்­பட்ட தொழில்­நுட்­பக் கல்­விக்­க­ழக மாண­வர்­கள் தங்­க­ளின் படிப்பை வெற்­றி­க­ர­மாக முடித்­துள்­ள­னர்.

அவர்­களில் 19 வயது ஸ்டீ­வன் முத்­துக்­கு­மா­ரும் ஒரு­வர். இவ­ரின் குடும்­பத்­தில் மொத்­தம் 10 பேர். தந்­தை­யின் உடல்­ந­லம் பாதிக்­கப்­பட்­ட­தால் தாயார் ஒரு­வரே வேலை செய்து வரு­கி­றார். இச்­சி­ர­ம­மான குடும்­பச் சூழ­லு­டன் கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோ­யும் சவாலாக அமைந்தது. இருப்­பி­னும், ஸ்டீ­வன் முத்­துக்­கு­மார் படிப்பை முடித்­தார். நேற்று நடை­பெற்ற பட்ட­ம­ளிப்பு விழா­வில் கல்வி இரண்­டாம் அமைச்­சர் முகம்­மது மாலிக்கி ஒஸ்­மான் தம் உரை­யில் சிறப்­பித்­துக் குறிப்­பிட்ட ஆறு மாண­வர்­களில் ஸ்டீ­வன் முத்­துக்­கு­மா­ரும் ஒரு­வர். வீட்­டில் இருந்து கற்­கும் சூழல் ஏற்­பட்­ட­போது இவ­ரது பள்ளி இவ­ருக்­கென ஒரு மடிக்­கணி­னியை நன்­கொடையாக அளித்­தது. இத­னால், இவ­ரால் தன் கல்­விப் பய­ணத்­தில் கவ­னம் செலுத்­தித் தன் சிறப்­புத் தேர்ச்சி­நி­லை­யைத் தக்­க­வைத்­துக்­கொள்ள முடிந்­தது.

இவ்­வாறு 1,500க்கும் மேற்­பட்ட மடிக்­க­ணி­னி­களும் கைக்­க­ணி­னி­களும் மாண­வர்­க­ளுக்­காக வழங்­கப்­பட்­டன. திறன் மேம்­பாட்­டில் அடுத்து கவ­னம் செலுத்­து­மாறு டாக்­டர் மாலிக்கி அறி­வுறுத்தி­யி­ருந்­தார்.