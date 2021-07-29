தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
டெலிகிராம் குழுவில் நிர்வாணப் படங்களை வெளியிட்டதாக நால்வர் மீது குற்றச்சாட்டு

டெலி­கி­ரா­மில் குழு ஒன்றை அமைத்து அதில் ஆபாசக் காணொளிக­ளை­யும் படங்­க­ளை­யும் வெளி­யிட்­ட­தாக நால்­வர் மீது குற்றம் ­சாட்­டப்­பட்­டுள்­ளது.

"சாம்ஸின் ஏராளமான 'CB' சேக­ரிப்பு" எனும் குழு­வில் நிர்­வா­ணப் படங்­கள், அரை­கு­றை­யாக ஆடைய­ணிந்த பெண்­க­ளின் படங்­கள் மற்­றும் பாலி­யல் செயல்­க­ளின் காணொ­ளி­களும் இடம்­பெற்­றி­ருந்­தன.

இதில் சம்­பந்­தப்­பட்ட பெண்­க­ளின் அனு­ம­தி பெறப்படவில்லை என்று போலிஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

யீ விங் கே, 46, ஆன்டி வோங் மிங் ஜூன், 28, லிங்­கன் ஆண்டனி பெர்னாண்­டஸ், 30, டான் இயோவ் சோங், 40 ஆகிய நால்­வர் மீது ஆபா­சப் படங்­கள் வைத்­தி­ருந்­த­தா­க­வும் அவற்றை அனு­ம­தி­யின்றி வெளி­யிட்­ட­தா­க­வும் குற்­றம்­சாட்­டப்­பட்­டுள்­ளது.

அவர்­களில் திரு டான், தனது கணி­னி பதிவகத்தில் 17,219 ஆபா­சக் காணொ­ளி­களை சேக­ரித்து வைத்த குற்­றச்­சாட்­டையும்­ எதிர்­நோக்குகி­றார்.

வோங், ஃபெர்னாண்­டஸ், டான் ஆகிய மூவ­ரும் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள். மலே­சி­ய­ரான யீ, சிங்­கப்­பூர் நிரந்­த­ர­வாசி.

2019 அக்­டோ­பர் 24ஆம் தேதி அந்த டெலி­கி­ராம் குழு பற்றி புகார் வந்­த­தாக போலி­சார் கூறி­னர்.

இது குறித்து ேமற்­கொள்­ளப்­பட்ட விசா­ர­ணை­யில் அதே ஆண்டு நவம்­பர் 6ஆம் தேதி நால்­வ­ரும் கைது செய்­யப்பட்­ட­னர்.

விசா­ர­ணை­யில் அந்தக் குழுவை மூவர் நிர்­வ­கித்து வந்­தது தெரிந்­தது. நான்­கா­வது நபர், ஆபாசப் படங்­களை விற்க விளம்­பர உத்­தி­ க­ளில் ஈடு­பட்­டார்.

இவ்வழக்கு ஆகஸ்டு 28ஆம்­தேதி மீண்­டும் விசா­ர­ணைக்கு வரு­கிறது. இதற்­கி­டையே ஆபாசப் படங்­கள் வெளியிடப்படும் உரை­யா­டல் குழு­வில் சேர வேண்­டாம் என்று பொது­மக்­களை போலி­சார் கேட்­டுக் கொண்­ட­னர்.

அப்­ப­டிப்­பட்ட குழுக்­கள் பற்றி தெரிய வந்தால் உடனே தக­வல் தெரி­விக்குமா­றும் போலி­சார் கூறி­உள்ளனர்.