முயிஸின் புதிய தலைவராகும் பெரித்தா ஹரியான் ஆசிரியர்

முக­மது சாட் அப்­துல் ரஹ்மான் (இடம்), முக­மது அலாமி மூசா (வலம்) படங்கள்: முக­மது சாட் அப்­துல் ரஹ்­மான், கலா­சார, சமு­தாய, இளை­யர் துறை அமைச்சு -
முயிஸ் எனும் சிங்­கப்­பூர் இஸ்­லா­மிய மன்­றத்­தின் புதிய தலை­வ­ராக பெரித்தா ஹரி­யான் மலாய் நாளி­த­ழின் ஆசி­ரி­யர் முக­மது சாட் அப்­துல் ரஹ்மான் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார். அதி­பர் ஹலிமா யாக்­கோப் அவரை அப்­பொ­றுப்­பில் நிய­மித்­தார் என்­றும் திரு சாட் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி அப்­பொ­றுப்பை ஏற்­பார் என்று கலா­சார, சமு­தாய, இளை­யர் துறை அமைச்சு நேற்று அதன் அறிக்­கை­யில் தெரி­வித்­தது.

திரு சாட் முயிஸ் அமைப்­பின் ஒன்­ப­தா­வது தலை­வ­ராக பொறுப்பு ஏற்­க­வுள்­ளார்.

மன்­றத்­தின் தற்­போ­தைய தலை­வ­ரான திரு முக­மது அலாமி மூசா, 18 ஆண்­டு­கள் அப்­ப­த­வியை வகித்­தார். அவர் 2003இல் முயிஸ் தலை­வ­ராக நிய­மிக்­கப்­பட்­டார் என்­றது அமைச்சு.

சிங்­கப்­பூர் முஸ்­லிம் சமூ­கத்­தின் நல­னைக் கட்­டிக்காத்து நிர்­வா­கத் தேவை­க­ளைப் பூர்த்­தி­செய்­யும் அமைப்­பா­கும். முயிஸ் தலை­வர் பதவி என்­பது நிர்­வாக ரீதி­யான பதவி அல்ல.

தற்­போ­தைய தலை­வர் திரு அலாமி மூசா­வின் தலை­மை­யில் முஸ்­லிம் சமூ­கத்­துக்­குச் சேவை­யாற்ற சிங்­கப்­பூர் பள்­ளி­வா­சல்­கள் தங்­கள் திட்­டங்­கள், திறன்­கள், நிர்­வா­கம் ஆகி­ய­வற்றை வலுப் படுத்­தி­ய­தாக அமைச்சு கூறி­யது.

மேலும், அவை சமூக மேம்­பாட்­டுத் திட்­டங்­க­ளை­யும் பள்­ளி­வா­சல் நிர்­வா­கத் தலை­வர் திட்­டத்­தை­யும் அறி­மு­கம் செய்­தது என்று அமைச்சு தெரி­வித்­தது.