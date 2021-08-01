தோக்கியோ: பெண்கள் 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் மூன்று பதக்கங்களையும் அள்ளிச் சென்றுள்ளது ஜமைக்கா. தங்கம் வென்ற இலெயின் தாம்ப்சன்-ஹெரா போட்டியை 10.61 வினாடியில் முடித்து ஒலிம்பிக் சாதனையை முறியடித்தார்.
400 மீட்டர் கலப்பு அஞ்சல் ஓட்டத்தில் தங்கத்தைக் கைப்பற்றியது போலந்து. அந்நாட்டின் அணி 3 நிமிடம் 9.87 வினாடியில் போட்டியை முடித்து ஒலிம்பிக் சாதனை படைத்தது. வெள்ளிப் பதக்கத்தை டோமினிக்க குடியரசும் வெண்கலத்தை அமெரிக்காவும் வென்றன. ஆண்களுக்கான வட்டு எறிதல் போட்டியில் தங்கம், வெள்ளி இரண்டையும் தட்டிச் சென்றுள்ளது சுவீடன். வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றது ஆஸ்திரியா.