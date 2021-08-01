தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
பிரேசில், ஜப்பான், ஸ்பெயின், மெக்சிக்கோ முன்னேறின

தோக்­கியோ: ஒலிம்­பிக் விளையாட்டு­க­ளின் ஆண்களுக்கான காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் அரை­யி­று­திச் சுற்றுக்கு முன்­னே­றி­யுள்­ளது பிரேசில். காலி­று­திச் சுற்­றில் பிரேசில் எகிப்தை 1-0 எனும் கோல் கணக்­கில் வென்­றது.

உலகக் காற்பந்தில் தலைசிறந்த அணிகளில் ஒன்றாக இருந்தாலும் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக் காற்பந்தில் பல ஆண்டுகளாக பிரேசில் தங்கம் வெல்லாமல் இருந்தது. ஒருவழியாகச் சென்ற ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.

மற்றொரு காலிறுதியாட்டத்தில் கூடுதல் நேரத்திற்குப் பிறகு ஐவரி கோஸ்ட்டை 5-2 எனும் கோல் கணக்கில் வென்றது, கடைசியாக 1992 ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் தங்கம் வென்ற ஸ்பெயின்.

அந்த ஆண்டு ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா நகரில் அரங்கேறின.

இன்­னொரு காலி­று­தி­யாட்டத்தில் பெனால்­டி­களில் நியூ­சி­லாந்தை 4-2 எனும் கோல் கணக்­கில் வெற்­றி­கண்­டது ஜப்பான்.

கோலின்றி முடிந்த ஆட்டம் பெனால்டிகள் வரை சென்றது. ஒலிம்பிக் வர­லாற்­றில் ஆண்­களுக்கான காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் முதன்­மு­றை­யா­கத் தங்­கம் வெல்­லும் இலக்­கைக் கொண்டுள்ளது, பிர­பல அணி­களை ஒரு கை பார்க்­கக்­கூ­டிய ஆற்றல் கொண்ட ஜப்­பான்.

கடைசி காலி­று­தி­யாட்­டத்­தில் தென்­கொ­ரி­யாவை 6-3 எனும் கோல் கணக்­கில் வீழ்த்தி அரையிறு­திச் சுற்­றுக்கு முன்னேறியது மெக்­சிக்கோ.

இதுவரை ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளின் ஆண்களுக்கான காற்பந்துப் போட்டியில் ஒரு முறை தங்கம் வென்றிருக்கிறது மெக்சிக்கோ.

அந்த நிகழ்வு 2012ஆம் ஆண்டு லண்டனில் இடம்பெற்றது.