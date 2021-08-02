தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
கொரோனா கிருமி பரவுவதை, நுழைவதை தடுக்க தீவிரம்

2 mins read
எல்லையில் கேரளாவில் இருந்து வரும் வாகனங்களை தமிழக போலிசார் தீவிரமாகச் சோதிக்கிறார்கள். படம்: தமிழக ஊடகம் -

சென்னை: தமிழ்­நாட்­டில் கொரோனா 2ஆம் அலை தொற்று கட்­டுக்­குள் இருந்­தா­லும் சில நாட்­க­ளாக புதி­தாக கிருமி தொற்­று­வோ­ரின் எண்­ணிக்கை கொஞ்­சம் கொஞ்­ச­மா­கக் கூடி வரு­கிறது.

பக்­கத்­தில் உள்ள கேரளா பெரும் மிரட்­ட­லாக இருப்­ப­தை­ மனதில் கொண்டு தமி­ழக அரசு கொவிட்-19 தொற்­றுக்கு எதி­ரான கட்­டுப்­பா­டு­க­ளை­யும் நட­வடிக்­கை­களை­யும் தீவி­ரப்­ப­டுத்தி உள்ளது.

உள்­ளூ­ரில் தொற்று பர­வ­லைத் தடுக்­க­வும் வெளி­யில் இருந்து தொற்று உள்ளே நுழை­வ­தைத் தடுக்­க­வும் அரசு பல நட­வ­டிக்­கை­களை எடுத்து வரு­வ­தாக மாநி­ல சுகா­தா­ரத் துறை அமைச்­சர் மா. சுப்­பி­ர­ம­ணி­யன் தெரி­வித்­தார்.

ஆடி மாதத்­தை­யொட்டி இந்­துக்­கள் இன்று ஆடிக் கிருத்­தி­யைக் கொண்­டா­டு­கி­றார்­கள். நாளை ஆடிப்­பெ­ருக்கு விம­ரி­சை­யா­கக் கொண்­டா­டப்­படும். ஆனால் கொவிட்-19ஐ கருத்­தில்­கொண்டு வரும் செவ்­வாய்க்­கி­ழமை வரை பக்­தர்­கள் மிகப் பிர­ப­ல­மான கோயில்­க­ளுக்­குச் செல்ல முடி­யா­த­படி அர­சாங்­கம் தடை விதித்து இருக்­கிறது.

அதே­வே­ளை­யில், மக்­கள் கூட்டம் அதி­க­மாக இருக்­கக்­கூ­டிய இடங்­களில் தேவைப்­படும் கட்­டுப்­பா­டு­களை உட­ன­டி­யாக அமல்­படுத்­தும்­படி மாவட்ட ஆட்­சி­யர்­க­ளுக்கு உத்­த­ர­வி­டப்­பட்டு உள்­ளது.

இத­னி­டையே, கேர­ளா­வில் இருந்து தமி­ழ­கம் வரு­வோர் ஆர்­டி­பி­சி­ஆர் பரி­சோ­தனை செய்­து­கொண்டு தங்­க­ளுக்குக் கிரு­மித்­தொற்று இல்லை என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்த வேண்­டும் என்று அமைச்­சர் தெரி­வித்­தார்.

மாநி­லம் முழு­வ­தும் கொவிட்-19 விழிப்­பு­ணர்வு செயல்­திட்­டத்தை முதல்­வர் தொடங்கி வைத்து இருக்­கி­றார். கட்­டுப்­பா­டு­கள் நீட்­டிக்­கப்­பட்டு இருக்­கின்­றன. தடுப்­பூசி கிடைப்­ப­தற்கு ஏற்ப அந்த இயக்­கம் வேகப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு வரு­வ­தா­க­வும் அமைச்­சர் குறிப்பிட்டார்.

தமிழ்­நாட்­டில் 24 மணி நேரத்­தில் புதி­தாக 1,986 பேருக்கு தொற்று உறு­தி­யா­ன­தாக நேற்று தக­வல்­கள் கூறின. 26 பேர் மாண்­ட­தா­க­வும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

