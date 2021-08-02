சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை தொற்று கட்டுக்குள் இருந்தாலும் சில நாட்களாக புதிதாக கிருமி தொற்றுவோரின் எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கூடி வருகிறது.
பக்கத்தில் உள்ள கேரளா பெரும் மிரட்டலாக இருப்பதை மனதில் கொண்டு தமிழக அரசு கொவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிரான கட்டுப்பாடுகளையும் நடவடிக்கைகளையும் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.
உள்ளூரில் தொற்று பரவலைத் தடுக்கவும் வெளியில் இருந்து தொற்று உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கவும் அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
ஆடி மாதத்தையொட்டி இந்துக்கள் இன்று ஆடிக் கிருத்தியைக் கொண்டாடுகிறார்கள். நாளை ஆடிப்பெருக்கு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படும். ஆனால் கொவிட்-19ஐ கருத்தில்கொண்டு வரும் செவ்வாய்க்கிழமை வரை பக்தர்கள் மிகப் பிரபலமான கோயில்களுக்குச் செல்ல முடியாதபடி அரசாங்கம் தடை விதித்து இருக்கிறது.
அதேவேளையில், மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தேவைப்படும் கட்டுப்பாடுகளை உடனடியாக அமல்படுத்தும்படி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
இதனிடையே, கேரளாவில் இருந்து தமிழகம் வருவோர் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்துகொண்டு தங்களுக்குக் கிருமித்தொற்று இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மாநிலம் முழுவதும் கொவிட்-19 விழிப்புணர்வு செயல்திட்டத்தை முதல்வர் தொடங்கி வைத்து இருக்கிறார். கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. தடுப்பூசி கிடைப்பதற்கு ஏற்ப அந்த இயக்கம் வேகப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
தமிழ்நாட்டில் 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,986 பேருக்கு தொற்று உறுதியானதாக நேற்று தகவல்கள் கூறின. 26 பேர் மாண்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழகம்: கோயில்களில் பக்தர்களுக்குத் தடை; எல்லையில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்