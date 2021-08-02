கீழடி: கீழடியில் தொல்லியல் துறை நடத்திவரும் ஆகழ்வாராய்ச்சிகளின் நான்காவது, ஐந்தாவது, ஆறாவது கட்டங்களை உள்ளடக்கிய மொத்த அறிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா, கலாசார சமய அறநிலையத் துறை முதன்மைச் செயலாளர் பி. சந்திரமோகன் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
அந்த ஆய்வில் இதுவரை ஏறத்தாழ 15,000 தொல் பொருட்கள் கண்டெடுக்கப் பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். கீழடியில் அருங்காட்சியகம் ஒன்றை அமைக்க தமிழக அரசு ஒரு நிலப் பகுதியை ஒதுக்கி இருக்கிறது.
கீழடியில் கிடைத்து வரும் புராதனப் பொருட்கள் தமிழர்களின் தொன்மையான கலாசாரத்தைப் பறைசாற்று பவையாக உள்ளன.