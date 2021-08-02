துபாய்: இஸ்ரேல் நாட்டின்
எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் தான் ஈடுபடவில்லை என்று ஈரான் கூறியுள்ளது.
ஓமன் நாட்டின் தலைநகர் மஸ்கட்டில் இருந்து 300 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள மாசிரா தீவுக்கு அருகே அரேபிய கடலில் சென்று கொண்டிருந்த இஸ்ரேல் எண்ணெய்க் கப்பல் மீது வியாழக்கிழமையன்று தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
இந்த தாக்குதலில் பிரிட்டன், ருமேனியாவைச் சேர்ந்த இரண்டு கப்பல் ஊழியர்கள் உயிரிழந்தனர். சிலர் காயமடைந்தனர்.
இந்நிலையில் இத்தாக்குதலுக்குப் பின்னணியில் ஈரான் இருப்பதாக கூறும் இஸ்ரேலின் குற்றஞ்சாட்டை ஈரான் மறுத்துள்ளது.
இதனிடையே இதுதொடர்பாக பிரிட்டனின் அரசாங்க செய்தித் தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உண்மைகளை விரைவில் அறிய முயற்சிக்கிறோம்.
"அனைத்துலக சட்டத்தின்படி கப்பல்கள் சுதந்திரமாகச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்," என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இஸ்ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வரரான இயால் ஓபருக்கு சொந்தமான இந்தக் கப்பல், தான்சானியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுக்குச் சென்று கொண்டுஇருந்தபோது ஓமன் நாட்டு கடலில் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது.