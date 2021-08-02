தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

எண்ணெய் கப்பல் தாக்குதல்: ஈரான் மறுப்பு

1 mins read
eca0d05e-519c-4145-b321-439dbd317d2a
-

துபாய்: இஸ்­ரேல் நாட்­டின்

எண்­ணெய்க் கப்­பல் மீதான தாக்­கு­த­லில் தான் ஈடு­ப­ட­வில்லை என்று ஈரான் கூறி­யுள்­ளது.

ஓமன் நாட்­டின் தலை­ந­கர் மஸ்­கட்­டில் இருந்து 300 கி.மீ. தொலை­வில் உள்ள மாசிரா தீவுக்கு அருகே அரே­பிய கட­லில் சென்று கொண்­டி­ருந்த இஸ்­ரேல் எண்­ணெய்க் கப்­பல் மீது வியா­ழக்­கி­ழ­மை­யன்று தாக்­கு­தல் நடத்­தப்­பட்­டது.

இந்த தாக்­கு­த­லில் பிரிட்­டன், ருமே­னி­யா­வைச் சேர்ந்த இரண்டு கப்­பல் ஊழி­யர்­கள் உயி­ரி­ழந்­த­னர். சிலர் காய­ம­டைந்­த­னர்.

இந்­நி­லை­யில் இத்­தாக்­கு­த­லுக்குப் பின்­ன­ணி­யில் ஈரான் இருப்­ப­தாக கூறும் இஸ்­ரேலின் குற்­றஞ்­சாட்டை ஈரான் மறுத்­துள்­ளது.

இத­னி­டையே இது­தொ­டர்­பாக பிரிட்டனின் அர­சாங்­க செய்­தித் தொடர்­பா­ளர் வெளி­யிட்­டுள்ள அறிக்­கை­யில், "உண்­மை­களை விரை­வில் அறிய முயற்­சிக்­கி­றோம்.

"அனைத்­து­லக சட்­டத்­தின்­படி கப்­பல்­கள் சுதந்­தி­ர­மாகச் செல்ல அனு­ம­திக்­கப்­பட வேண்­டும்," என தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இஸ்­ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்த கோடீஸ்­வ­ரரான இயால் ஓப­ருக்கு சொந்­த­மான இந்தக் கப்­பல், தான்­சானியாவிலிருந்து ஐக்­கிய அரபு சிற்றரசுக்குச் சென்று கொண்­டு­இருந்­த­போது ஓமன் நாட்டு கட­லில் தாக்­கு­த­லுக்கு உள்­ளா­னது.