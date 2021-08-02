கந்தஹார் விமான நிலையம் மீது தலிபான் படை ஏவுகணை தாக்குதல்
கந்தகார்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் கந்தஹார் விமான நிலையத்தின் மீது மூன்று ஏவுகணைகளால் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக விமான நிலைய அதிகாரி தெரிவித்து உள்ளார். அவற்றில் இரண்டு விமான ஓடுபாதையில் தாக்கியதைத் தொடர்ந்து, அவற்றை சரி செய்யும் பணி நடந்து வருவதாக அவர் சொன்னார். ஆப்கானிஸ்தானின் தலைநகரைக் கைப்பற்றும் நோக்கில் தலிபான் படையினர் அங்கு முன்னேறி வருகின்றனர். இதற்கிடைய கனமழையால் 113 பேர் பலியாகிவிட்டனர். இந்த சூழலிலும், தலிபான் படை யினர் மீட்பு பணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தி வருவதாக அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறுகின்றனர்.
கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த தாய்லாந்தில் கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிப்பு
பேங்காக்: தாய்லாந்து தலைநகர் பேங்காக்கிலும் அதிக அபாயமுள்ள பகுதிகளிலும் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் ஆகஸ்ட் மாத இறுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. அங்கு கிருமிப் பரவல் அன்றாடம் அதிகரித்து வருவதால், கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவில்லை. ஏற்கெனவே 13 மாநிலங்களில் மட்டுமே கட்டுப்பாடுகள் இருந்த நிலையில், தற்போது 29 மாநிலங் களில் கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
கட்டுப்பாடுகளால் கடைத்தொகுதிகள் மூடப்பட்டிருக்கும், ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருக்கும். உணவகங்களில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கம்போடியாவில் முன்னிலை ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் தடுப்பூசி
நோம்பென்: கிருமிப் பரவலை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக கம்போடியா அஸ்ட்ராஸெனகா, சீன தடுப்பூசிகளைக் கூடுதல் தடுப்பூசியாக போட முடிவு செய்துள்ளது. 12 முதல் 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான தடுப்பூசி பணியைத் தொடங்கி வைத்த அந்நாட்டு பிரதமர் ஹூன் சென் 50,000 முதல் ஒரு மில்லியன் முன்னிலை ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் தடுப்பூசி போடப்படும் என்று கூறினார். ஏற்கெனவே சினோபார்ம், சினோவேக் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர் களுக்குக் கூடுதல் தடுப்பூசியாக அஸ்ட்ராஸெனகா போடப்படும் என்றும் அவர் சொன்னார்.
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வரும் சுமத்ரா புலிகள்
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசிய விலங்கியல் தோட்டத்தில் கிருமித் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு சுமத்ரா வகை புலிகள் தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருவதாகக் கூறப்பட்டு உள்ளது. அதோடு அவற்றுக்கு எவ்வாறு கிருமி தொற்றியது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
9, 12 வயதுடைய அந்த புலிகளுக்குச் சளிக்காய்ச்சலுக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சென்ற மாத மத்தியில் அவற்றுக்குக் கிருமித்தொற்று உள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. 10 முதல் 12 நாட்கள் சிகிச்சைக்குப் பிறகு புலிகள் தொற்றிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதாக அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.