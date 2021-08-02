தோக்கியோ: சிங்கப்பூரின் முன்னணி திடல்தட வீராங்கனையான சாந்தி பெரேரா, 24 (படம்), ஒலிம்பிக்கில் இன்று 200 மீட்டர் தகுதிச்சுற்று ஓட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.
கடந்த 65 ஆண்டுகளில் சிங்கப்பூர் சார்பில் ஒலிம்பிக்கில் கலந்துகொள்ளும் முதல் பெண் திடல்தட விளையாட்டாளர் இவரே.
தமக்கு முதல் ஒலிம்பிக் போட்டி இதுவே என்பதால் சற்றுப் பதற்றமாகவும் அதே நேரத்தில் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகவும் சாந்தி கூறினார்.
ஜப்பானின் இப்போதைய வெப்பமான காலநிலைக்குப் பழகிக்கொள்ளும் பொருட்டு கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதியே இவர் அங்கு சென்றுவிட்டார்.
பயிற்றுவிப்பாளர் லூவிஸ் குன்ஹாவுடன் இணைந்து சில அம்சங்களில் மெருகேற்றி வருவதாக இவர் சொன்னார்.
"சிங்கப்பூரில் இரு வார காலம் மேற்கொண்ட பயிற்சியைப் போன்றே இங்கும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டேன். தீவிரமான, தரமான பயிற்சியில் கவனம் செலுத்தினோம்," என்றார் இவர்.
எலைன் தாம்ப்சன், ஷெல்லி ஆன் ஃபிரேசர் பிரைஸ் போன்ற வெற்றியாளர்களின் பயிற்சியைக் காண முடிந்ததில் மகிழ்ச்சி தெரிவித்த சாந்தி, இன்று முற்பகல் 11.02 மணிக்கு இடம்பெறும் 5வது தகுதிச்சுற்றில் விரைந்து ஓடி, அரையிறுதி வாய்ப்பை எட்டும் கனவுடன் இருக்கிறார்.