நம்பிக்கையுடன் சாந்தி

தோக்­கியோ: சிங்­கப்­பூ­ரின் முன்­னணி திடல்­தட வீராங்­க­னை­யான சாந்தி பெரேரா, 24 (படம்), ஒலிம்­பிக்­கில் இன்று 200 மீட்­டர் தகு­திச்­சுற்று ஓட்­டத்­தில் பங்­கேற்கி­றார்.

கடந்த 65 ஆண்­டு­களில் சிங்­கப்­பூர் சார்­பில் ஒலிம்­பிக்­கில் கலந்து­கொள்­ளும் முதல் பெண் திடல்­தட விளை­யாட்­டாளர் இவரே.

தமக்கு முதல் ஒலிம்­பிக் போட்டி இதுவே என்­ப­தால் சற்­றுப் பதற்­ற­மா­க­வும் அதே நேரத்­தில் நம்­பிக்­கை­யு­டன் இருப்­ப­தா­க­­வும் சாந்தி கூறினார்.

ஜப்­பா­னின் இப்­போ­தைய வெப்­ப­மான கால­நி­லைக்­குப் பழ­கிக்­கொள்­ளும் பொருட்டு கடந்த மாதம் 25ஆம் தேதியே இவர் அங்கு சென்­று­விட்டார்.

பயிற்­று­விப்­பா­ளர் லூவிஸ் குன்­ஹா­வு­டன் இணைந்து சில அம்­சங்­களில் மெரு­கேற்றி வரு­வதாக இவர் சொன்­னார்.

"சிங்­கப்­பூ­ரில் இரு வார காலம் மேற்­கொண்ட பயிற்­சி­யைப் போன்றே இங்­கும் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்­டேன். தீவி­ர­மான, தர­மான பயிற்­சி­யில் கவ­னம் செலுத்­தி­னோம்," என்­றார் இவர்.

எலைன் தாம்­ப்சன், ஷெல்லி ஆன் ஃபிரேசர் பிரைஸ் போன்ற வெற்­றி­யா­ளர்­க­ளின் பயிற்­சி­யைக் காண முடிந்­த­தில் மகிழ்ச்சி தெரி­வித்த சாந்தி, இன்று முற்­ப­கல் 11.02 மணிக்கு இடம்பெறும் 5வது தகு­திச்­சுற்­றில் விரைந்து ­ஓடி, அரையிறுதி வாய்ப்பை எட்­டும் கன­வு­டன் இருக்கிறார்.