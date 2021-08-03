தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
மலேசியப் பிரதமர் பதவி விலகக் கோரி எதிர்கட்சியினர் போராட்டம்

எதிர்கட்சித் தலைவர் அன்வார் இப்ராஹிம் (இடது), முன்னாள் பிரதமர் மகாதீர் முகம்மது (வலது) உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி எம்.பி.க்கள் நேற்று கோலாலம்பூர் மெர்டேக்கா சதுக்கத்தில் கூடி, திரு முகைதீன் யாசின் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகக் கோரி போராட்டம் நடத்தினர். படம்: ஏஎஃப்பி -

மலே­சிய முன்­னாள் பிர­த­மர் மகாதீர் முகம்­ம­தும் எதிர்­கட்­சித் தலை­வர் அன்­வார் இப்­ரா­ஹி­மும் பகையை மறந்து, ஒன்­றி­ணைந்து மலே­சிய அர­சுக்கு எதி­ராக நேற்று போராட்­டத்­தில் ஈடு­பட்­ட­னர்.

நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் 11 பேரை கொவிட்-19 தொற்­றி­யதை அடுத்து, இறுதி நாளாக நேற்று நடக்­க இருந்த சிறப்பு நாடா­ளு­மன்­றக் கூட்­டம் தேதி குறிப்­பி­டப்­ப­டா­மல் தள்ளி­வைக்­கப்­பட்­டது.

இதனை எதிர்த்­தும் பிர­த­மர் பத­வி­யில் இருந்து திரு முகை­தீன் யாசின் வில­கக் கோரி­யும் டாக்­டர் மகா­தீர், திரு அன்­வார் உள்­ளிட்ட எதிர்­கட்சி உறுப்­பி­னர்­கள் கிட்­டத்­தட்ட நூறு பேர் நேற்று நாடா­ளு­மன்­றத்தை நோக்கி பேர­ணி­யா­கப் புறப்­பட்­ட­னர்.

கூட்­டம் தள்­ளி­வைக்­கப்­பட்­ட­போ­தும் தாங்­கள் நாடா­ளு­மன்­றத்­திற்­குச் செல்­வோம் என எதிர்­கட்சி­யி­னர் தெரி­வித்­த­னர். ஆனால், அவர்­களை நாடா­ளு­மன்­றத்­திற்­குச் செல்­ல­வி­டா­மல் போலி­சார் தடுத்­தனர்.

இத­னை­ய­டுத்து, எதிர்­கட்சி எம்.பி.க்கள் கோலா­லம்­பூர் மெர்­டேக்கா சதுக்­கத்­தில் திரண்­ட­னர். பின்­னர் திரு அன்­வா­ரும் டாக்­டர் மகா­தீ­ரும் அரு­க­ருகே நின்­ற­படி உரை­யாற்­றி­னர்.

உட்­பூ­சல் கார­ண­மாக கடந்த ஆண்டு இவர்­க­ளின் கூட்­டணி அர­சாங்­கம் கவிழ்ந்­ததை அடுத்து, இவ்­விரு தலை­வர்­க­ளை­யும் ஒன்­றா­கப் பார்ப்­பது அரி­தா­கவே இருந்து வரு­கிறது.

"மக்­கள் கண்­ட­னம் தெரி­விக்­கும் நிலை­யி­லும், வெட்­க­மின்றி பிர­த­மர் பத­வி­யில் நீடிக்­கும் முகை­தீன், அப்­பொ­றுப்­பில் இருந்து விலக மறுத்து வரு­கி­றார்," என்­றார் 96 வய­தான டாக்­டர் மகா­தீர்.

பிர­த­மர் முகை­தீன் அர­சாங்­கம் சட்­ட­பூர்வ உரி­மையை இழந்­து­விட்­டது என்­றும் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அவ­ருக்­குப் பெரும்­பான்மை இல்லை என்­றும் திரு அன்­வார் கூறி­னார்.

"மக்­க­ளைக் காக்க விரும்பு­வதால் நாங்­கள் இன்று (நேற்று) போரா­டு­கி­றோம்," என்­றார் அவர்.

திரு முகை­தீன் பதவி விலக வலி­யு­றுத்தி முழக்­கம் எழுப்­பிய எதிர்­கட்சி எம்.பி.க்கள், பின்­னர் அவ்­வி­டத்தில் இருந்து அமை­தி­யாகக் கலைந்து சென்­ற­னர்.

இத­னி­டையே, தேசிய முன்­னணி எம்.பி.க்கள் 30 பேர், பிர­த­மர் முகை­தீ­னுக்கு ஆத­ர­வாக உறு­தி­மொ­ழிக் கடி­தத்­தில் கையெ­ழுத்­திட்­டுள்­ள­தாக 'சினார் ஹரி­யான்' மலாய் ஊட­கத்­தைச் சுட்டி, 'தி ஸ்டார்' நாளி­தழ் செய்தி வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

அவசரமாகக் கூடும் அம்னோ

இந்­நி­லை­யில், அம்னோ உச்­ச­மன்­றக் குழு இன்று மாலை 4 மணி­ய­ள­வில் கூடி, முக்­கி­ய­மான பல்­வேறு விவ­கா­ரங்­கள் குறித்து விவா­திக்­க­வுள்­ளது. இந்த அவ­சரக் கூட்­டம் காணொளி வழி­யாக இடம்­பெ­றும்.