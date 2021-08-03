மலேசிய முன்னாள் பிரதமர் மகாதீர் முகம்மதும் எதிர்கட்சித் தலைவர் அன்வார் இப்ராஹிமும் பகையை மறந்து, ஒன்றிணைந்து மலேசிய அரசுக்கு எதிராக நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாடாளுமன்றத்தில் 11 பேரை கொவிட்-19 தொற்றியதை அடுத்து, இறுதி நாளாக நேற்று நடக்க இருந்த சிறப்பு நாடாளுமன்றக் கூட்டம் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் தள்ளிவைக்கப்பட்டது.
இதனை எதிர்த்தும் பிரதமர் பதவியில் இருந்து திரு முகைதீன் யாசின் விலகக் கோரியும் டாக்டர் மகாதீர், திரு அன்வார் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் நேற்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாகப் புறப்பட்டனர்.
கூட்டம் தள்ளிவைக்கப்பட்டபோதும் தாங்கள் நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்வோம் என எதிர்கட்சியினர் தெரிவித்தனர். ஆனால், அவர்களை நாடாளுமன்றத்திற்குச் செல்லவிடாமல் போலிசார் தடுத்தனர்.
இதனையடுத்து, எதிர்கட்சி எம்.பி.க்கள் கோலாலம்பூர் மெர்டேக்கா சதுக்கத்தில் திரண்டனர். பின்னர் திரு அன்வாரும் டாக்டர் மகாதீரும் அருகருகே நின்றபடி உரையாற்றினர்.
உட்பூசல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு இவர்களின் கூட்டணி அரசாங்கம் கவிழ்ந்ததை அடுத்து, இவ்விரு தலைவர்களையும் ஒன்றாகப் பார்ப்பது அரிதாகவே இருந்து வருகிறது.
"மக்கள் கண்டனம் தெரிவிக்கும் நிலையிலும், வெட்கமின்றி பிரதமர் பதவியில் நீடிக்கும் முகைதீன், அப்பொறுப்பில் இருந்து விலக மறுத்து வருகிறார்," என்றார் 96 வயதான டாக்டர் மகாதீர்.
பிரதமர் முகைதீன் அரசாங்கம் சட்டபூர்வ உரிமையை இழந்துவிட்டது என்றும் நாடாளுமன்றத்தில் அவருக்குப் பெரும்பான்மை இல்லை என்றும் திரு அன்வார் கூறினார்.
"மக்களைக் காக்க விரும்புவதால் நாங்கள் இன்று (நேற்று) போராடுகிறோம்," என்றார் அவர்.
திரு முகைதீன் பதவி விலக வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பிய எதிர்கட்சி எம்.பி.க்கள், பின்னர் அவ்விடத்தில் இருந்து அமைதியாகக் கலைந்து சென்றனர்.
இதனிடையே, தேசிய முன்னணி எம்.பி.க்கள் 30 பேர், பிரதமர் முகைதீனுக்கு ஆதரவாக உறுதிமொழிக் கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக 'சினார் ஹரியான்' மலாய் ஊடகத்தைச் சுட்டி, 'தி ஸ்டார்' நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
அவசரமாகக் கூடும் அம்னோ
இந்நிலையில், அம்னோ உச்சமன்றக் குழு இன்று மாலை 4 மணியளவில் கூடி, முக்கியமான பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கவுள்ளது. இந்த அவசரக் கூட்டம் காணொளி வழியாக இடம்பெறும்.