இயோ சூ காங்கில் ரயில் தண்டவாள ஓரத்தில் நின்ற மாணவி கைது
இயோ சூ காங் எம்ஆர்டி நிலையம் அருகே ரயில் தண்டவாள ஓரத்தில் நேற்று நின்றுகொண்டிருந்த பெண் ஒருவரை போலிசார் கைது செய்தனர். இதனால் இரு திசைகளிலும் ரயில் சேவை நேற்று பிற்பகல் தடைபட்டது.
அந்தப் பெண் ஒரு மாணவி என அறியப்படுகிறது. உதவி கோரி பிற்பகல் 1.55 மணிக்குத் தனக்கு அழைப்பு வந்ததாக போலிஸ் தெரிவித்தது.
"அந்தப் பெண் பின்னர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டார். மனநல (பராமரிப்பு மற்றும் சிகிச்சை) சட்டத்தின்கீழ் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்," என்று போலிஸ் பேச்சாளர் ஒருவர் கூறினார். இந்தச் சம்பவத்தில் அப்பெண் காயம் அடையவில்லை. போலிஸ் விசாரணைக்கு எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் உதவி வருகிறது.
நிறுவனத்திற்கு $3,000 அபராதம்
தனது மருந்துப் பொருள் ஒன்று புற்றுநோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்ற பொய்யான தகவல் கூறிய சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்றுக்கு கடந்த மாதம் $3,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
'புர்டியர் பிளசெண்டா' எனும் அந்தப் பொருளிடம் புற்றுநோயை எதிர்க்கும் தன்மை இருப்பதாகவும் நீரிழிவு நோயைக் குணப்படுத்த முடியும் என்றும் தனது விளம்பரங்களில் ரிவேய் எனும் நிறுவனம் கூறியது. அதன் கூற்று பொதுமக்களைத் தவறாக வழிநடத்துவதாக சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் கண்டறிந்தது.
புற்றுநோயைக் குணப்படுத்தவோ நீரிழிவைத் தடுக்கவோ புர்டியர் பிளசெண்டாவால் முடியும் என்பதை நிரூபிக்க உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஆய்வு எதுவும் இல்லை என்று ஆணையம் விவரித்தது. அந்தப் பொருள் பதிவுசெய்யப்படவோ அதன் பயன்பாடு தனது ஒப்புதலைப் பெறவோ இல்லை என்று ஆணையம் கூறியது.
'லஸாடா' போன்ற மின்வணிகத் தளங்களில் ஒரு போத்தல் புர்டியர் பிளசெண்டாவின் விலை ஏறத்தாழ $250 எனத் தெரியவந்துள்ளது.