சீனாவில் கவலையளிக்கும்
டெல்டா கிருமிப் பரவல்
பெய்ஜிங்: சீனா, பல இடங்களில் கிருமித்தொற்று அதிகரித்துள்ளதால் கவலை அடைந்துள்ளது. உருமாறிய டெல்டா கிருமி பதினெட்டு மாகாணங்களுக்குப் பரவியுள்ளது. இதனால் பத்து நாட்களில் 300 கிருமித் தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதவாகியுள்ளன. இதன் காரணமாக உள்ளூரில் புதிய பயணத் தடைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மணிலாவில் இரவு ஊரடங்கு நீட்டிப்பு
மணிலா: பிலிப்பீன்சின் தலைநகர் மணிலாவில் இரவு நேர ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்டா கிருமியை எதிர்த்து கடுமையாகப் போராடி வரும் மணிலா, தற்போதைய கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளது. இரவு பத்து மணியிலிருந்து தொடங்கும் ஆறு மணி நேர ஊரடங்கு இனி இரவு எட்டு மணிக்குத் தொடங்கும் என்று அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
துருக்கியில் காட்டுத் தீ;
எட்டுப் பேர் மரணம்
அங்காரா: துருக்கியில் மூண்டுள்ள காட்டுத் தீக்கு எட்டுப் பேர் பலியாகிவிட்டனர். தெற்கு துருக்கியில் தீ பரவி வருவதால் கடற்கரையோர ஹோட்டல்கள், கேளிக்கை விடுதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஓட்டம் பிடித்ததாகவும் சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சிலர் கூறினர். கடந்த ஆறு நாட்களாக காட்டுத் தீ பரவுவதால் பத்து ஆண்டுகள் இல்லாத நெருக்கடியைத் துருக்கி சந்தித்துள்ளது.