முகைதீன் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவை மீட்டுக்கொண்ட அம்னோ

அம்னோ கட்சியின் தலைவர் அஹ­மது ஸாஹிட் ஹமிடி (இடம்) பிரத­மர் முகை­தீன் யாசி­ன் (வலம்) படங்கள்: அம்னோ, ராய்ட்டர்ஸ் -

மலே­சி­யா­வின் ஆளும் பெரிக்­காத்­தான் நேஷ­னல் கூட்­ட­ணி­யில் இடம்­பெற்ற முக்­கிய தோழ­மைக் கட்­சி­யான அம்னோ, பிர­த­மர் முகை­தீன் யாசி­னின் அர­சாங்­கத்­துக்கு அளித்­து­வந்த ஆத­ரவை மீட்­டுக்­கொண்­டுள்­ளது.

நேற்று மாலை நடை­பெற்ற அம்னோ உச்­ச­மன்­றக் கூட்­டத்­துக்­குப் பின்­னர் அக்­கட்சி தனது முடிவை செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் தெரி­வித்­தது.

அதன் தொடர்ச்­சி­யாக, முகை­தீன் அமைச்­ச­ர­வை­யில் இடம்­பெற்­றி­ருந்த எரி­சக்தி, இயற்­கை­வள அமைச்­சர் ஷம்­சுல் அனு­வார் நஸாரா அம்­னோ­வின் விசு­வாம்­மிக்க உறுப்­பி­னர் என்ற முறை­யில் கட்­சி­யின் முடி­வுக்கு இணங்க, அமைச்­சர் பொறுப்­பி­லி­ருந்து விலகு ­வ­தாக அறி­வித்­தார்.

"லெங்­கோங் தொகுதி நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் என்ற முறை­யில் எனது தொகு­தி­யின் விவ­கா­ரங்களி­லும் கட்­சி­யை வலுப்படுத்தும் முயற்­சி­க­ளி­லும் தீவி­ரம் காட்­ட­வுள்­ளேன்," என்று அம்­னோ­வின் அறிக்­கை­யில் திரு ஷம்­சுல் குறிப்­பிட்­டார்.

பிர­த­மர் முகை­தீனுக்­கும் நாட்­டின் மாமன்­ன­ருக்­கும் இடையே கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த வெளிப்­ படை­யான சர்ச்­சைக்­குப் பிறகு, ஆளும் கூட்­ட­ணி­யில் அதிகமான நாடாளுமன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளைக் கொண்ட அம்னோ, மாமன்­ன­ருக்­குத் தங்­கள் உறு­தி­யான விசு­வா­சத்தை வலி­யு­றுத்­தும் வகை­யில் திரு முகை­தீன் அரசாங்கத்துக்கு வழங்கிவந்த ஆதரவை மீட்டக்கொள்வதாக அம்­னோ­வின் தலை­வ­ரும் முன்­னாள் துணைப் பிர­த­ம­ரு­மான திரு அஹ­மது ஸாஹிட் ஹமிடி நேற்று நடந்த செய்­தி­யா­ளர் கூட்­டத்­தின்­போது தெரி­வித்­தார்.

மலே­சிய நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் 222 இடங்­கள் உள்­ளன. அவற்­றில் இரண்டு இடங்­கள் நிரப்­பப்­ப­ட­வில்லை. அத­னால் தமது பெரும்­பான்­மையை நிரூ­பிக்க திரு முகை­­தீ­னுக்குக் குறைந்­தது 111 நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளின் ஆத­ரவு தேவை.

அம்னோ கட்­சி­யின் 38 மன்ற உறுப்­பி­னர்­களும் பெரிக்­காத்­தான் நேஷ­னல் கூட்­ட­ணி­யில் இடம்­பெற்­றி­ருந்த நிலை­யில் 115 உறுப்­பி­னர் களின் ஆத­ரவு திரு முகை­தீனுக்கு இருந்­தது.

திரு அஹ­மது ஸாஹிட்­டைத் தவிர அம்­னோ­வின் மேலும் 11 நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­களும் நேற்­றைய உச்­ச­மன்­றக் கூட்­டத்­தில் கலந்­து­கொண்­ட­னர்.

இது, பிர­த­மர் முகை­தீன் நாடாளு­மன்­றத்­தில் அறு­திப் பெரும்­பான்­மையை இழந்­து­விட்­டார் என்­ப­தற்­கான அறி­கு­றி­யாகப் பார்க்கப் படுகிறது.

"நாட்­டின் அவ­ச­ர­கா­லச் சட்­டம் தொடர்­பி­லான விவா­தங்­கள் ஆகஸ்ட் முதல் தேதிக்­குள் நாடாளு மன்­றத்­தில் நடை­பெற வேண்­டும் என்று மலே­சிய மாமன்­னர் முன்­ன­தாக வலி­யு­றுத்­திக் கூறி­யி­ருந்­தார்.

"ஆனால் திரு முகை­தீன் அதற்கு செவி­சாய்க்­கா­மல் அந்த விவா­தங்­கள் அடுத்த மாதம் கூடும் நாடா­ளு­மன்­றக் கூட்­டத்­தின்­போது இடம்­பெ­றும் என இன்று (ஆகஸ்ட் 3) அறி­வித்­தார். இது அவர் மாமன்­ன­ரின் உத்­த­ரவை அப்­பட்­ட­மாக மீறி­யுள்­ளார் என்­ப­தைக் காட்டு­ கிறது," என்­றார் திரு அஹ­மது ஸாஹிட்.

அர­சாங்­கத்­துக்கு வழங்­கி­வந்த ஆத­ரவை மீட்­டுக்­கொள்ள, போது­மான அள­வில் அம்னோ நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் கையெ­ழுத்­திட்ட கடி­தங்­கள் மாமன்­ன­ரி­டம் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டு­விட்­டன. ஆகவே திரு முகை­தீன் பிர­த­மர் பதவி யிலி­ருந்து வில­கு­வ­தைத் தவிர வேறு வழி­யில்லை என்று குறிப்­பிட்ட திரு ஸாஹிட், அக்கடி­தங்­கள் மாமன்­ன­ரி­டம் எப்­போது வழங்­கப்­பட்­டன என்­ப­தைத் தெரி­விக்­க­வில்லை.