மலேசியாவின் ஆளும் பெரிக்காத்தான் நேஷனல் கூட்டணியில் இடம்பெற்ற முக்கிய தோழமைக் கட்சியான அம்னோ, பிரதமர் முகைதீன் யாசினின் அரசாங்கத்துக்கு அளித்துவந்த ஆதரவை மீட்டுக்கொண்டுள்ளது.
நேற்று மாலை நடைபெற்ற அம்னோ உச்சமன்றக் கூட்டத்துக்குப் பின்னர் அக்கட்சி தனது முடிவை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, முகைதீன் அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த எரிசக்தி, இயற்கைவள அமைச்சர் ஷம்சுல் அனுவார் நஸாரா அம்னோவின் விசுவாம்மிக்க உறுப்பினர் என்ற முறையில் கட்சியின் முடிவுக்கு இணங்க, அமைச்சர் பொறுப்பிலிருந்து விலகு வதாக அறிவித்தார்.
"லெங்கோங் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் எனது தொகுதியின் விவகாரங்களிலும் கட்சியை வலுப்படுத்தும் முயற்சிகளிலும் தீவிரம் காட்டவுள்ளேன்," என்று அம்னோவின் அறிக்கையில் திரு ஷம்சுல் குறிப்பிட்டார்.
பிரதமர் முகைதீனுக்கும் நாட்டின் மாமன்னருக்கும் இடையே கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த வெளிப் படையான சர்ச்சைக்குப் பிறகு, ஆளும் கூட்டணியில் அதிகமான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அம்னோ, மாமன்னருக்குத் தங்கள் உறுதியான விசுவாசத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் திரு முகைதீன் அரசாங்கத்துக்கு வழங்கிவந்த ஆதரவை மீட்டக்கொள்வதாக அம்னோவின் தலைவரும் முன்னாள் துணைப் பிரதமருமான திரு அஹமது ஸாஹிட் ஹமிடி நேற்று நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தின்போது தெரிவித்தார்.
மலேசிய நாடாளுமன்றத்தில் 222 இடங்கள் உள்ளன. அவற்றில் இரண்டு இடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை. அதனால் தமது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க திரு முகைதீனுக்குக் குறைந்தது 111 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை.
அம்னோ கட்சியின் 38 மன்ற உறுப்பினர்களும் பெரிக்காத்தான் நேஷனல் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் 115 உறுப்பினர் களின் ஆதரவு திரு முகைதீனுக்கு இருந்தது.
திரு அஹமது ஸாஹிட்டைத் தவிர அம்னோவின் மேலும் 11 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் நேற்றைய உச்சமன்றக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.
இது, பிரதமர் முகைதீன் நாடாளுமன்றத்தில் அறுதிப் பெரும்பான்மையை இழந்துவிட்டார் என்பதற்கான அறிகுறியாகப் பார்க்கப் படுகிறது.
"நாட்டின் அவசரகாலச் சட்டம் தொடர்பிலான விவாதங்கள் ஆகஸ்ட் முதல் தேதிக்குள் நாடாளு மன்றத்தில் நடைபெற வேண்டும் என்று மலேசிய மாமன்னர் முன்னதாக வலியுறுத்திக் கூறியிருந்தார்.
"ஆனால் திரு முகைதீன் அதற்கு செவிசாய்க்காமல் அந்த விவாதங்கள் அடுத்த மாதம் கூடும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தின்போது இடம்பெறும் என இன்று (ஆகஸ்ட் 3) அறிவித்தார். இது அவர் மாமன்னரின் உத்தரவை அப்பட்டமாக மீறியுள்ளார் என்பதைக் காட்டு கிறது," என்றார் திரு அஹமது ஸாஹிட்.
அரசாங்கத்துக்கு வழங்கிவந்த ஆதரவை மீட்டுக்கொள்ள, போதுமான அளவில் அம்னோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையெழுத்திட்ட கடிதங்கள் மாமன்னரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டன. ஆகவே திரு முகைதீன் பிரதமர் பதவி யிலிருந்து விலகுவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை என்று குறிப்பிட்ட திரு ஸாஹிட், அக்கடிதங்கள் மாமன்னரிடம் எப்போது வழங்கப்பட்டன என்பதைத் தெரிவிக்கவில்லை.