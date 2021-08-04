திருமணமாகாத ஒற்றைப் பெற்றோருக்குக் கூடுதல் உதவி
பெற்றோர்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைத் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவது சரியானதே என்றாலும் 'பேபி போனஸ்' தொகையைத் திருமணமாகாத ஒற்றைப் பெற்றோருக்கும் வழங்க முடியுமா என்று நாடாளுமன்றத்தில் கேட்டிருந்தார் நீ சூன் குழுத்தொகுதியின் திரு லூயிஸ் இங். 'பேபி போனஸ்' திட்டம் உட்பட பிள்ளைப் பராமரிப்பு தொடர்பான நிதித் திட்டங்களுக்கான சட்டத் திருத்தம் குறித்து அவருடன் மேலும் ஒன்பது எம்பிக்கள் தங்களின் கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் கூறினர்.
குறைந்த வருமானப் பின்னணியிலிருந்து வரும் திருமணமாகாத ஒற்றைப் பெற்றோருக்கு மாதச் சம்பளம் சராசரியாக $600ஆக இருக்கையில், அவர்களுக்கே இத்தகைய உதவித் திட்டங்கள் முக்கியமாகத் தேவைப்படுவதாக திரு இங் நேற்று முன்தினம் தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில், சூழ்நிலை காரணத்தால் பலர் திருமணமாகாத ஒற்றைப் பெற்றோராக இருப்பதை அரசாங்கம் அறிந்துள்ளதாக சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு துணை அமைச்சர் சுன் ஷுவெலிங் குறிப்பிட்டார். சிங்கப்பூரில் பிறந்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் வழங்கப்படும் சலுகைகளும் நிதித் திட்டங்களும் போதுமான ஆதரவை நல்கி வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
அரிய நோய்களுக்கு ஆளாகும்
சிறுவர்களுக்கு நன்கொடை தேவை
'ஆர்டிஎஃப்' எனப்படும் அரிய நோய்களுக்கான நிதித் திட்டத்திற்கு மேலும் அதிமானோர் நன்கொடை அளிப்பதன் மூலம் அரிய நோய்களால் அவதியுறும் சிறுவர்களுக்குச் சிகிச்சையும் விலை அதிகமான அவர்களின் மருந்தும் எளிதில் கிட்டும் என்று சுகாதார மூத்த துணை அமைச்சர் கோ போ கூன் நாடாளுமன்றத்தில் கூறினார். நன்கொடையாக வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கும் ஈடாக அரசாங்கம் தொடர்ந்து மூன்று வெள்ளி வழங்கும் என்றும் இதனால் மேலும் அதிகமானோர் சிகிச்சை நாட முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். சிங்கப்பூரில் 2,000க்கும் மேற்பட்ட சிங்கப்பூரர்கள் இவ்வாறு அரியவகை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 700 சிறுவர்களும் அடங்குவர். சிகிச்சை மற்றும் மருந்துக்கான செலவு ஆண்டுக்கு அரை மில்லியனுக்கு மேல் போகும் என்று ஈஸ்ட் கோஸ்ட் குழுத்தொகுதியைச் சேர்ந்த திருவாட்டி ஷெரல் சான் பகிர்ந்துகொண்டார். 'ஆர்டிஎஃப்' திட்டத்தின்கீழ் வேறுவகை நோய்கள், மருந்துகள் ஆகியவற்றை அனுமதிக்குமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டதற்கு டாக்டர் கோ இவ்வாறு பதிலளித்திருந்தார்.
ஆட்குறைப்பால் பாதிக்கப்பட்ட
பெற்றோருக்கும் இனி ஆதரவு
சிங்கப்பூரர்கள் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஆட்குறைப்பால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர், இறந்து பிறந்த குழந்தைகள் அல்லது தத்தெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர் ஆகியோருக்கு கூடுதல் உதவி வழங்கப்படவுள்ளது. பிள்ளை மேம்பாட்டு இணைச் சேமிப்புத் திட்டம் (சிடிசிஏ) தொடர்பான சட்டத்தின்கீழ் இரு புதிய திட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. தந்தைக்கான விடுப்பு அல்லது தத்தெடுப்பதற்கான விடுப்புக்குத் தகுதிபெறாத பெற்றோர்களுக்கு $30,000வரை சலுகைகள் அதற்குப் பதிலாக வழங்கப்படலாம். கிட்டத்தட்ட 500 வேலைசெய்யும் தந்தைமாரும் பிள்ளைகளைத் தத்தெடுத்துள்ள தாய்மாரும் இதனால் பலனடைவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குழந்தை இறந்து பிறந்தாலும் இனி அதன் பெற்றோர், விடுப்புக்கான செலவுத்தொகை மற்றும் சலுகைத் திட்டங்களுக்கு உயிருடன் பிறந்த குழந்தையின் பெற்றோர்கள் போலவே தகுதிபெறுவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மாற்றம்.