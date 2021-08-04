தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
கொவிட்-19 தனிமை உத்தரவு செயல்முறை: குறைபாடுகள் குறித்து சுகாதார அமைச்சு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது

தனிமை உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­பட்ட நபர்­களை அர­சாங்க வளா­கங்­களுக்­குக் கொண்டு செல்­வ­தில் தாம­தம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது. அத்­து­டன் அந்த நபர்­க­ளுக்­குத் தக­வல் தெரி­விப்­ப­தி­லும் சிக்­கல்­கள் ஏற்­பட்­டுள்­ளன. இதன் தொடர்­பில் சுகா­தார அமைச்சு மன்­னிப்பு கோரி­யுள்­ளது.

'கேடிவி' கேளிக்­கைக் கூடங்­கள், ஜூரோங் மீன்­பி­டித் துறை­முகம் தொடர்­பான கொவிட்-19 கிரு­மித்­தொற்­றுக் குழு­மங்­க­ளு­டன் இன்ன பிற சிறு­சிறு கிரு­மிக் குழு­மங்­களும் உரு­வா­கி­விட்ட நிலை­யில் தனி­மைப்­ப­டுத்­தப்­பட வேண்­டி­யோ­ரின் எண்­ணிக்கை பன்­ம­டங்­கா­கி­விட்­ட­தாக அமைச்சு நேற்று முன்­தி­னம் குறிப்­பிட்­டது.

"தாம­தத்­திற்­கும் இடையே ஏற்­பட்­டுள்ள சில குறை­பா­டு­க­ளுக்­கும் நாங்­கள் மன்­னிப்பு கேட்­டுக்­கொள்­கி­றோம். எங்­க­ளின் செயல்­பாட்­டுக் குழுவினர் மிகக் கடி­ன­மாக உழைத்து வரு­கின்­ற­னர். அதி­கரித்­துள்ள வேலைப்­ப­ளு­வைச் சமா­ளிக்க சுகா­தார அமைச்சு எங்­களின் தனிமை உத்­த­ர­வுச் செயல்­பாட்­டுப் பணி­களை முடுக்­கி­விட்­டுள்­ளது," என்­றது அமைச்சு.

நிலை­மை­யில் கூடிய விரை­வில் முன்­னேற்­றம் இருக்­கும் என்று கூறப்­பட்­டது.

மேலும் அதி­க­மா­னோர் தங்­களின் இரண்டு தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும் போட்டு முடித்­து­விட்­டுள்­ள­தால் தங்­க­ளின் வீட்­டி­லேயே தனிமை உத்­த­ரவை நிறை­வேற்ற இய­லும்.

இம்­மா­தம் ஒன்­றாம் தேதி நில­வரப்­படி கிட்­டத்­தட்ட 10,000 பேர் இல்­லத் தனிமை உத்­த­ர­வில் வைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

வெகு­நே­ரம் காத்­தி­ருக்க வேண்­டிய சூழ்­நிலை குறித்­தும் தக­வல்­கள் தெளி­வா­கத் தெரி­விக்­கப்­படாதது குறித்­தும் இணை­ய­வா­சி­கள் பலர் தங்­க­ளின் அதி­ருப்­தியை வெளிப்­ப­டுத்தி வந்­ததை அடுத்து சுகா­தார அமைச்சு இவ்­வாறு அறிக்கை விடுத்­தது.

கிரு­மித்­தொற்­று­டைய ஒரு­வ­ரு­டன் தொடர்­பில் இருந்­தது குறித்து ஒரு­வ­ருக்­குத் தெரி­வித்த பின் சரா­ச­ரி­யாக இரண்டு நாட்­களில் தனிமை உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­படும் என்று சுகா­தார அமைச்­சர் ஓங் யி காங் விளக்­கி­யுள்­ளார்.