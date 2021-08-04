தனிமை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நபர்களை அரசாங்க வளாகங்களுக்குக் கொண்டு செல்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அந்த நபர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிப்பதிலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதன் தொடர்பில் சுகாதார அமைச்சு மன்னிப்பு கோரியுள்ளது.
'கேடிவி' கேளிக்கைக் கூடங்கள், ஜூரோங் மீன்பிடித் துறைமுகம் தொடர்பான கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக் குழுமங்களுடன் இன்ன பிற சிறுசிறு கிருமிக் குழுமங்களும் உருவாகிவிட்ட நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டியோரின் எண்ணிக்கை பன்மடங்காகிவிட்டதாக அமைச்சு நேற்று முன்தினம் குறிப்பிட்டது.
"தாமதத்திற்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள சில குறைபாடுகளுக்கும் நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களின் செயல்பாட்டுக் குழுவினர் மிகக் கடினமாக உழைத்து வருகின்றனர். அதிகரித்துள்ள வேலைப்பளுவைச் சமாளிக்க சுகாதார அமைச்சு எங்களின் தனிமை உத்தரவுச் செயல்பாட்டுப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது," என்றது அமைச்சு.
நிலைமையில் கூடிய விரைவில் முன்னேற்றம் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டது.
மேலும் அதிகமானோர் தங்களின் இரண்டு தடுப்பூசிகளையும் போட்டு முடித்துவிட்டுள்ளதால் தங்களின் வீட்டிலேயே தனிமை உத்தரவை நிறைவேற்ற இயலும்.
இம்மாதம் ஒன்றாம் தேதி நிலவரப்படி கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் இல்லத் தனிமை உத்தரவில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
வெகுநேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை குறித்தும் தகவல்கள் தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்படாதது குறித்தும் இணையவாசிகள் பலர் தங்களின் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி வந்ததை அடுத்து சுகாதார அமைச்சு இவ்வாறு அறிக்கை விடுத்தது.
கிருமித்தொற்றுடைய ஒருவருடன் தொடர்பில் இருந்தது குறித்து ஒருவருக்குத் தெரிவித்த பின் சராசரியாக இரண்டு நாட்களில் தனிமை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் விளக்கியுள்ளார்.