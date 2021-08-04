தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
கள்ளச்சாவி மூலம் முன்னாள் காதலி வீட்டுக்குள் நுழைந்து $40,000 ரொக்கம், நகைகள் திருட்டு

முன்­னாள் காத­லி­யின் வீட்­டுக்­குள் ஒன்­பது முறை அத்­து­மீறி நுழைந்து சுமார் $40,000 மதிப்­புள்ள நகை­யை­யும் ரொக்­கத்­தை­யும் திரு­டிய பிலிப்­பீன்ஸ் ஆட­வ­ருக்கு நேற்று 22 மாத சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டது.

கடந்த ஆண்டு பிப்­ர­வ­ரிக்­கும் இவ்­வாண்டு ஜன­வ­ரிக்­கும் இடைப்­பட்ட காலத்­தில் அந்த வீட்­டுக்­குள் புகுந்து $12,500 ரொக்­கத்­தை­யும் சிறு­சிறு நகை­க­ளை­யும் திரு­டி­யதை மெரேனோ நினோ ஜஸ்­னர் ஜாஷுவா தகி­பாவ், 27, எனப்­படும் அந்த ஆட­வர் ஒப்­புக்­‌கொண்­டார். திரு­டிய நகை­களை $27,746க்கு அவர் அடை­மா­னம் வைத்­தார்.

ரொக்­கம், நகை­கள் என மொத்­தம் $40,246 மதிப்­புள்­ள­வற்றை அவர் திரு­டி­ய­தாக நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. தற்­போது 23 வய­தா­கும் பெண்ணை இவர் 2015 முதல் 2019 வரை காத­லித்து வந்­தார்.

காதல் நெருக்­கம் அதி­க­ரித்­த­தால் காத­லி­யின் வீட்­டுக்­குள் குடி­யே­றிய ஆட­வர், அங்­கேயே சில ஆண்­டு­கள் தங்கி இருந்­தார். அப்­போது வீட்­டின் சாவி­களை அந்­தப் பெண் அவ­ரி­டம் கொடுத்­தார். காத­லிக்­குத் தெரி­யா­மல் கள்ளச்சாவி செய்து வைத்­துக்­கொண்­டார் ஆட­வர். 2019ல் காதல் முறிந்த பின்­னர் 2020 ஜன­வரி முதல் கடன் வாங்­கத் தொடங்­கி­னார்.

கடன்­களை அடைக்­கத் திண­றி­ய­தால் கள்ளச்சாவி மூலம் முன்­னாள் காத­லி­யின் வீட்­டுக்­குள் புகுந்து திரு­டி­னார்.