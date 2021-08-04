நாடு முழுவதும் 24 போலி பல்கலைக் கழகங்கள்: அமைச்சர் தகவல்
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் 24 போலி பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருவதாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார். பல்கலைக் கழக மானியக்குழு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம் இது கண்டறியப்பட்ட தாக நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துபூர்வமாக தாக்கல் செய்த பதில் ஒன்றில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆக அதிகமாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் எட்டு பல்கலைக்கழகங்கள், டெல்லியில் ஏழு, ஒடிசா-மேற்கு வங்காளத்தில் தலா 2, புதுவை உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தலா ஒரு போலி பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவை மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
விபத்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்தது
புதுடெல்லி: கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கை 18% குறைந்துள்ளது. இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத் துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்த பதிலில், மோட்டார் வாகன திருத்த சட்டத்தின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளால் விபத்துகள் குறைந்துள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்காரி குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு 467,044 விபத்துகள் நடந்துள்ளன. 2019இல் 449,002 மற்றும் 2020இல் 366,138 சாலை விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளதாக அவரது பதிலில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆட்டோ கொண்டு மோதி நீதிபதி படுகொலை: 17 பேர் கைது
ராஞ்சி: நீதிபதி மீது ஆட்டோவை கொண்டு மோதி படு கொலை செய்தது தொடர்பாக 17 பேரை ஜார்க்கண்ட் போலிசார் கைது செய்தனர். கடந்த மாதம் 28ஆம் தேதி காலை, தன்பாத் மாவட்டத்தில் வசித்து வந்த நீதிபதி உத்தம் ஆனந்த் நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது பின்னால் வந்த வாகனம் வேகமாக மோதியதில், தூக்கி வீசப்பட்ட அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். விசாரணையில் அது விபத்து அல்ல என்பதும் திட்டமிட்ட கொலை என்றும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். பின்னர் மேலும் 15 பேர் கைதாகினர். தவிர, 243 பேரிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
உதவி ஆணையர் வேடத்தில் வலம் வந்த ஆடவர் போலிசில் சிக்கினார்
திண்டுக்கல்: காவல்துறையில் உதவி ஆணையராகப் பணியாற்றுவதாகக் கூறிக்கொண்டு போலி அடையாள அட்டையுடன் வலம் வந்த ஆடவர் கைதானார். திங்கட் கிழமை திண்டுக்கல் அருகே போலிசார் வாகன சோதனை யில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, காவல்துறை வாகனத்துக்குரிய ஸ்டிக்கருடன் வந்த காரை நிறுத்தி விசாரித்தனர். அப்போது காரில் இருந்த சென்னையை சேர்ந்த விஜயன், தம்மை உதவி ஆணையர் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு, அடையாள அட்டையையும் காண்பித்துள்ளார். எனினும் முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசிய அவரிடம் போலிசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டபோது உண்மை வெளிவந்தது.