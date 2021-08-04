'சிட்னியில் கொவிட்-19க்கு எதிரான
கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படலாம்'
கேன்பெரா: ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத்வேல்ஸ் மாநிலத்தின் சிட்னி நகரில் 50 விழுக்காடு தடுப்பூசி போடப்பட்டால் கொவிட்-19க்கு எதிரான கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இம்மாத இறுதிவரை அங்குள்ள ஐந்து மில்லியன் மக்கள் வீட்டிலேயே முடங்கிக்கிடக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவின் அதிக மக்கள்தொகையைக் கொண்டுள்ள நியூசவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவதன் மூலம் சரிந்துகிடக்கும் பொருளியல் மீட்சியடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இம்மாநிலத்தின் தலைநகர் சிட்டினியில் டெல்டா வகை உருமாற்றக் கிருமித்தொற்றுப் பரவலால் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி முடக்கநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாநிலத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 199 சமூகத் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முடக்கநிலை முடிவடையும் நிலையில் ஆறு மில்லியன் பேருக்குத் தடுப்பூசி போடும் இலக்கை எட்டினோம் என்றால் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படலாம் என்று அம்மாநில முதல்வர் கிளேடி பெரெஜிக்லியன் சிட்னியில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். ஆறு மில்லியன் பேர் என்பது அம்மாநிலத்தின் மக்கள்தொகையில் பாதி. இந்நிலையில் குவீன்ஸ்லாந்தில் நேற்று முன்தினம் 16 புதிய தொற்று பதிவானதாக நேற்று அம்மாநிலம் அறிவித்தது.
தாய்லாந்தில் தினசரி தொற்று உச்சம்
பேங்காக்: தாய்லாந்தில் நேற்று முன்தினம் மேலும் 147 தொற்று மரணங்களும் 18,901 புதிய தொற்றும் பதிவாகின என்று அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சு நேற்று தெரிவித்தது. ஜூலை 31ஆம் தேதி பதிவான தொற்று எண்ணிக்கை 18,912க்குப் பிறகு இதுவே இரண்டாவது உச்சம் என்று அமைச்சு தெரிவித்தது. நேற்று முன்தினம் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 743 பேர் சிறைக்கைதிகள். தொற்றுக்குப் பலியானவர்களில் ஏழு பேர் மியன்மார் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். பேங்காக்கில் மட்டும் 3,566 புதிய தொற்று பதிவாகியுள்ளது. மாண்டவர்களில் 70 பேர் உயர் ரத்த அழுத்த நோயாலும் 48 பேர் நீரிழிவு நோயாலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று அந்த அமைச்சு தெரிவித்தது.
இந்நிலையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 18,590 கொவிட்-19 நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்.
தென்கொரியாவில் முதல்
'டெல்டா பிளஸ்' கிருமித்தொற்று
சோல்: தென்கொரியா தொற்றின் நான்காவது அலையுடன் போராடி வரும் நிலையில் அங்கு, முதன்முதலில் இரண்டு டெல்டா பிளஸ் வகை உருமாறிய தொற்று பதிவாகியுள்ளது. இவ்வகைக் கிருமித்தொற்று பிரிட்டன், போர்ச்சுக்கல், இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் அதிகமாகப் பரவியுள்ளது.
தென்கொரியாவில் இப்போதுதான் முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாற்பது வயது ஆடவர் ஒருவருக்கு இந்தத் தொற்றுப் பாதிப்பு இருப்பது சோதனையில் தெரியவந்தது. தொற்றின் தடமறிதல் குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஆடவருடன் தொடர்பில் இருந்த 280 பேருக்கு கொவிட்-19 சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அச்சோதனையில், அந்த ஆடவரின் மகனுக்குத் தொற்று பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஆனால், அது டெல்டா பிளஸ் வகையைச் சேர்ந்ததா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
இந்தோனீசியாவில் முடக்கநிலை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிப்பு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் மேலும் ஒரு வாரத்திற்கு முடக்கநிலை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மாத தொற்றுக்கட்டுப்பாடுகளைத் தொடர்ந்து ஜாவா, பாலி ஆகிய இடங்களில் தொற்றுப் பதிவு கணிசமாகக் குறைந்து வருகிறது. ஜாவா, பாலி உள்ளிட்ட 15 நகரங்களில் இப்போது நடப்பில் உள்ள முடக்கநிலை ஜூலை 3ஆம் தேதி தொடங்கியது. அதையடுத்து அங்குள்ள வழிபாட்டுக்கூடங்கள், கடைத்தொகுதிகள், பொது நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்போது ஜாவா, பாலி ஆகிய இடங்களில் தினசரி தொற்று, ஜூலை மாத நடுவில் இருந்த எண்ணிக்கையைக் காட்டிலும் பாதியாகக் குறைந்துள்ளது.