முகைதீன்: நான் பதவி விலகுவதாக இல்லை

நாடா­ளு­மன்­றம் மீண்­டும் அடுத்த மாதம் கூடும்­போது நம்­பிக்­கை வாக்கெடுப்பை நடத்த மலே­சிய மாமன்­னர் ஒப்­பு­தல் வழங்­கி­யுள்­ள­தாக பிர­த­மர் முகை­தீன் யாசின் நேற்று தெரி­வித்­தார். முகை­தீ­னின் அர­சாங்­கத்­தி­லி­ருந்து வில­கிக்­கொள்­வ­தாக 11 அம்னோ எம்பி­கள் அறி­வித்த சில மணி நேரத்­தில் பிர­த­மர் முகை­தீன் இவ்­வாறு கூறி­யுள்­ளார்.

மாமன்­னர் அப்­துல்லா அகம்­மது ஷாவை நேற்­றுக் காலை சந்­தித்­துப் பேசிய பின்­னர், தொலைக்­காட்­சி­யில் ஆற்றிய உரை­யில் திரு முகை­தீன் இத­னைத் தெரி­வித்­தார்.

"பிர­த­ம­ராக நான் ஆற்­றும் பணி தொடர்ந்து கேள்­வி­களை எழுப்பி வரு­வதை நான் அறி­வேன். அத­னால் என் சட்­ட­பூர்­வ தகு­தியை உறு­திப்­ப­டுத்­து­வேன் என்று மாமன்­ன­ரி­டம் கூறி­யுள்­ளேன். செப்­டம்­ப­ரில் நாடா­ளு­மன்­றம் கூடும்­போது அதை இது நடக்கும். மாமன்­ன­ரும் இதற்குத் தம் அனு­ம­தியை வழங்­கி­யுள்­ளார்," என்று தம் உரை­யில் குறிப்­பிட்­டார் முகை­தீன்.

மலே­சி­யா­வின் ஆகப்பெரிய கட்சி­யான அம்னோ, திரு முகை­தீ­னின் தலை­மைத்­து­வத்­திற்கு அளித்து வந்த ஆத­ரவை மீட்­டுக்­கொள்­வ­தாக நேற்று முன்­தி­னம் அறி­வித்­தது. இத­னால் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் 220 பேரில் அதி­க­பட்­சம் 104 பேரின் ஆத­ரவு மட்­டுமே பிர­த­மர் முகை­தீ­னுக்கு எஞ்­சி­யுள்­ளது.

இருப்­பி­னும், தமக்­குத் தொடர்ந்து நாடா­ளு­மன்­றப் பெரும்­பான்மை இருப்­ப­தாக நேற்று தம் உரை­யில் வலி­யு­றுத்­திக் கூறி­னார் முகை­தீன்.

"எம்­பி­க­ளி­ட­மி­ருந்து எனக்­குக் கிடைத்­துள்ள சட்­ட­பூர்வ அறிக்­கை­கள், எனக்கு இன்­ன­மும் பெரும்­பான்மை இருக்­கிறது என்ற நம்­பிக்­கை­யைத் தந்­துள்­ளன. அத­னால் நான் பதவி வில­கும் சூழல் தற்­போது இல்லை," என்­றார் அவர்.

மலே­சி­யா­வின் அம்னோ கட்­சி­யைச் சேர்ந்த எட்டு நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள், திரு முகைதீன் அர­சாங்­கத்­திற்கு அளித்த ஆத­ரவை மீட்­டுக்­கொள்­வ­தாக மாமன்­ன­ரி­டம் தெரி­வித்­திருந்தனர்.

"நான் அர­சி­யல் அமைப்­பின் புனி­தத்­தன்­மை­யைத்­தான் தற்­காத்து வரு­கி­றேன்," என்று நேற்று மீண்­டும் தம் உரை­யில் குறிப்­பிட்­டார் பிர­த­மர் முகை­தீன்.