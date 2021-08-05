நாடாளுமன்றம் மீண்டும் அடுத்த மாதம் கூடும்போது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்த மலேசிய மாமன்னர் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக பிரதமர் முகைதீன் யாசின் நேற்று தெரிவித்தார். முகைதீனின் அரசாங்கத்திலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக 11 அம்னோ எம்பிகள் அறிவித்த சில மணி நேரத்தில் பிரதமர் முகைதீன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
மாமன்னர் அப்துல்லா அகம்மது ஷாவை நேற்றுக் காலை சந்தித்துப் பேசிய பின்னர், தொலைக்காட்சியில் ஆற்றிய உரையில் திரு முகைதீன் இதனைத் தெரிவித்தார்.
"பிரதமராக நான் ஆற்றும் பணி தொடர்ந்து கேள்விகளை எழுப்பி வருவதை நான் அறிவேன். அதனால் என் சட்டபூர்வ தகுதியை உறுதிப்படுத்துவேன் என்று மாமன்னரிடம் கூறியுள்ளேன். செப்டம்பரில் நாடாளுமன்றம் கூடும்போது அதை இது நடக்கும். மாமன்னரும் இதற்குத் தம் அனுமதியை வழங்கியுள்ளார்," என்று தம் உரையில் குறிப்பிட்டார் முகைதீன்.
மலேசியாவின் ஆகப்பெரிய கட்சியான அம்னோ, திரு முகைதீனின் தலைமைத்துவத்திற்கு அளித்து வந்த ஆதரவை மீட்டுக்கொள்வதாக நேற்று முன்தினம் அறிவித்தது. இதனால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 220 பேரில் அதிகபட்சம் 104 பேரின் ஆதரவு மட்டுமே பிரதமர் முகைதீனுக்கு எஞ்சியுள்ளது.
இருப்பினும், தமக்குத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றப் பெரும்பான்மை இருப்பதாக நேற்று தம் உரையில் வலியுறுத்திக் கூறினார் முகைதீன்.
"எம்பிகளிடமிருந்து எனக்குக் கிடைத்துள்ள சட்டபூர்வ அறிக்கைகள், எனக்கு இன்னமும் பெரும்பான்மை இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையைத் தந்துள்ளன. அதனால் நான் பதவி விலகும் சூழல் தற்போது இல்லை," என்றார் அவர்.
மலேசியாவின் அம்னோ கட்சியைச் சேர்ந்த எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், திரு முகைதீன் அரசாங்கத்திற்கு அளித்த ஆதரவை மீட்டுக்கொள்வதாக மாமன்னரிடம் தெரிவித்திருந்தனர்.
"நான் அரசியல் அமைப்பின் புனிதத்தன்மையைத்தான் தற்காத்து வருகிறேன்," என்று நேற்று மீண்டும் தம் உரையில் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் முகைதீன்.