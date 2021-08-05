தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
முப்பரிமாண நுட்பம் மூலம் சைவ சால்மன்

சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக மேற்பார்வையாளர்களுடன் குமாரி உமா டே (இடது), படம்: ஏ*ஸ்டார் -

குமாரி உமா டே என்ற 24 வயது மாணவி அறி­வி­யல் தொழில்­நுட்ப ஆய்வு முகவை (ஏ*ஸ்டார்) அமைப்­பின் படிப்பு உப­கா­ரச் சம்­ப­ளத்­தைப் பெற்று சிங்­கப்­பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் உணவு, அறி­வி­யல் தொழில்­நுட்­பத்­தில் முனைவர் படிப்பு படிக்­க­வி­ருக்­கிறார்.

இவர் முப்­ப­ரி­மாண தொழில்­நுட்­பத்­தைப் பயன்­ப­டுத்தி ஒரு செய­லியை வடி­வ­மைத்து சைவ சால்­மன் மீனை உருவாக்கி இருக்­கி­றார்.

சிவப்­பு­நிற பருப்­பை­யும் பட்­டாணி புர­தத்­தை­யும் பயன்­படுத்தி சால்­மன் மீன் போலவே ஒமேகா-3 சத்­தை­யும் சேர்த்து இவர் உரு­வாக்கி இருக்­கும் சைவ சால்­மன் அதே சுவையுடன், அதே அமைப்பு, அதே உரு­வத்­து­டன் உண்­மை­யான சால்மன் மீன் போலவே இருக்­கிறது.

இவ­ரு­டைய கண்­டு­பி­டிப்பு தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் தனிச்­சி­றப்­பு­மிக்க இள­நிலை பட்­டப் படிப்பு ஆய்­வா­ளர் என்ற பெரு­மை­யை­யும் இவ­ருக்­குப் பெற்று தந்­தது.

இவ­ரு­டைய சைவ சால்மன் மீன் தொழில்நுட்பத்தை விலைக்கு வாங்கி சைவ சால்­மன் மீனைத் தயா­ரிக்க உள்­ளூர் நிறு­வ­னம் ஒன்று ஆர்­வ­மாக இருப்பதாகத் தெரி விக்கப்பட்டுள்ளது.