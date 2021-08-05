குமாரி உமா டே என்ற 24 வயது மாணவி அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆய்வு முகவை (ஏ*ஸ்டார்) அமைப்பின் படிப்பு உபகாரச் சம்பளத்தைப் பெற்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் உணவு, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் முனைவர் படிப்பு படிக்கவிருக்கிறார்.
இவர் முப்பரிமாண தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு செயலியை வடிவமைத்து சைவ சால்மன் மீனை உருவாக்கி இருக்கிறார்.
சிவப்புநிற பருப்பையும் பட்டாணி புரதத்தையும் பயன்படுத்தி சால்மன் மீன் போலவே ஒமேகா-3 சத்தையும் சேர்த்து இவர் உருவாக்கி இருக்கும் சைவ சால்மன் அதே சுவையுடன், அதே அமைப்பு, அதே உருவத்துடன் உண்மையான சால்மன் மீன் போலவே இருக்கிறது.
இவருடைய கண்டுபிடிப்பு தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் தனிச்சிறப்புமிக்க இளநிலை பட்டப் படிப்பு ஆய்வாளர் என்ற பெருமையையும் இவருக்குப் பெற்று தந்தது.
இவருடைய சைவ சால்மன் மீன் தொழில்நுட்பத்தை விலைக்கு வாங்கி சைவ சால்மன் மீனைத் தயாரிக்க உள்ளூர் நிறுவனம் ஒன்று ஆர்வமாக இருப்பதாகத் தெரி விக்கப்பட்டுள்ளது.