நீதி நடைமுறையைத் தடுத்ததாக
ஓகே லிம் புதல்வி மீது குற்றச்சாட்டு
முன்னாள் எண்ணெய்த் துறை தொழிலதிபரான லிம் ஊன் குயனின் புதல்வி லிம் ஹுவே சிங் (படம்) மீது, நீதி நடைமுறைக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது. லிம் குடும்பத்தில் இவரைச் சேர்த்து இதுவரை இருவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டு இருக்கிறது.
'ஹின் லியோங்' என்ற தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த திரு லிம் சின் என்ற நிர்வாகியிடம், தகவல் தொழில்நுட்பப் பதிவுகளை அழித்துவிடும்படி லிம் ஹுவே சிங் 2020 ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த மாதின் தந்தை நடத்தி வந்த 'ஹின் லியோங் டிரேடிங்' நிறுவனத்திற்கு எதிராக குற்றவியல் புலன்விசாரணை அல்லது சிவில் வழக்கு தொடுக்கப்படவிருந்த ஒரு நேரத்தில் இந்தச் செயலை இந்த மாது செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இவருக்கு $50,000 பிணை அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. விசாரணைக்கு முந்தைய விசாரணை ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி நடக்கும்.
பேருந்து நிறுத்தங்களைத் தவிர்க்கும் சேவைகள்
தேசிய நாளையொட்டி நடக்கவிருக்கும் சம்பிரதாய அணிவகுப்பு 2021 காரணமாக ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி விடிகாலை 12 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை சில பேருந்துச் சேவைகள் சில பேருந்து நிறுத்தங்களைத் தவிர்த்துவிடும் என்று எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் தெரிவித்தது.
ராஃபிள்ஸ் அவென்யூ, ராஃபிள்ஸ் புளூவர்ட், தெமாசெக் அவென்யூ, தெமாசெக் புளூவர்ட் ஆகிய சாலைகளில் அந்த நிறுத்தங்கள் அமைந்து இருக்கின்றன.
மேல் விவரங்களுக்கு www.smrt.com.sg. என்ற முகவரிக்குச் செல்லலாம்.
மாதர்கள் மேம்பட அரசு எடுக்கும் முயற்சிகளில் தொய்வு இருக்காது
சிங்கப்பூர் மாதர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கும் முயற்சிகளில் தொய்வு எதுவும் இருக்காது என்று கல்வி மற்றும் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு துணை அமைச்சர் சுன் ஷுவெலிங் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
ஏராளமான சிங்கப்பூர் மாதர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்த மக்கள் செயல் கட்சி பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், அந்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக சிங்கப்பூர் மாதர் மேம்பாட்டு கலந்துரையாடல் தொடர் இடம்பெற்று வருகிறது என்றார்.
அந்தத் தொடர் தொடங்கப்பட்டு 11 மாதங்கள் ஆகின்றன. இந்தக் காலகட்டத்தில் பாலியல் குற்றச்செயல் களுக்கு ஆளாகிய பெண்களுக்கு வலுவான சட்டப் பாதுகாப்பு கிடைத்துள்ளது என்பதை நாடாளுமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பேசியபோது அமைச்சர் சுட்டினார்.
வேலையிடங்களில் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் பாரபட்சங்களை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு முயற்சிகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் உரிய மரியாதையைப் பலப்படுத்துவதற்குத் தோதாக பள்ளிக்கூடங்களில் நற்குணம், குடியுரிமைக் கல்விப் பாடத்திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டு இருப்பதையும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
'எதிர்த்தரப்பு உறுப்பினர் கூறும் புகார்கள் கடுமையானவை'
பாலியல் விவகாரம் ஒன்றை போலிஸ் தவறாகக் கையாண்டு இருக்கிறது என்று பட்டாளிக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரேஷா கான் தெரிவிக்கும் புகார்கள் கடுமை யானவை என்றும் அவை பற்றி புலன்விசாரணை நடத்த வேண்டிய தேவை இருப்பதாகவும் உள்துறை துணை அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் டான் தெரிவித்தார்.
நாடாளுமன்றத்தில் அந்த எதிர்த்தரப்பு உறுப்பினருக்குப் பதிலளித்து செவ்வாய்க்கிழமை பேசியபோது அமைச்சர் இவ்வாறு கூறினார். பாலியல் பலாத்காரத்தில் இருந்து தப்பித்த ஒருவர், போலிசாரிடம் மூன்றாண்டுகளுக்கு முன் புகார் தெரிவிக்க சென்றதாகவும் அப்போது அவருடன் தானும் சென்றிருந்ததாகவும் மன்றத்தில் பட்டாளிக் கட்சி உறுப்பினர் தெரிவித்தார்.
போலிசிடம் புகார் தெரிவிக்க சென்ற 25 வயது மாது போலிஸ் நிலையத்தில் இருந்து அழுதுகொண்டே வெளியே வந்ததாக உறுப்பினர் கூறினார்.
மாதர்கள் மேம்பாடு பற்றி நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் கலந்துகொண்டு பேசிய திருவாட்டி ரேஷா கான், புகார் தெரிவிக்க சென்ற மாதை விசாரித்த போலிஸ் அதிகாரி, அந்த மாதின் உடை பற்றி கருத்து கூறியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிட்டார்.
இத்தகைய விவகாரங்களைக் கையாளும் வகையில் மேலும் அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று கூறிய அந்த உறுப்பினர், போலிஸ் நிலையங்களில் ஆலோசகர்களை நியமிக்கலாம் என்றும் யோசனை தெரிவித்தார்.
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் திரு டான், அதிகாரி கள் புலன்விசாரணைகளை நடத்துவதற்குத் தோதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பில் திருவாட்டி ரேஷா கான் மேலும் விவரங்களைத் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றார்.