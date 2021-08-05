தடை செய்யப்பட்ட 'குட்கா' போதைப் பொருள்களை விற்ற 4,049 பேர் கைது
சென்னை: தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை, குட்கா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களை விற்ற 4 ஆயிரம் பேரை காவல்துறை அதிரடியாகக் கைது செய்தது. அண்மைய சில தினங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையின் போது சுமார் ரூ.6 கோடி மதிப்புள்ள குட்கா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு குட்கா, மாவா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்களை விற்க தடை விதிக்கப்பட்டது. எனினும், அதை மீறும் வகையில் பெரும்பாலான பெட்டிக் கடைகளில் இவை விற்கப்பட்டன. இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அண்மையில் பிறப்பித்த உத்தரவை அடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் 4,049 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இனி தடை உத்தரவை மீறுவோர் மீது குண்டர் சட்டம் பாயும் என காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.
பிணை கோரி சிவசங்கர் பாபா மனு
சென்னை: சிவசங்கர் பாபா தாக்கல் செய்த பிணை மனு தொடர்பாக பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பள்ளி மாணவிகளுக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார்களின் பேரில் சிவசங்கர் பாபா கைதாகி உள்ளார். பாலியல் தொல்லைகள் அரங்கேறிய இடமாக கருதப்படும் கேளம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கும் தமக்கும் எந்தவிதத் தொடர்பும் இல்லை என தமது பிணை மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிவசங்கர் பாபா. மேலும் தமக்கு ரத்தக்கொதிப்பு, நீரிழிவு உள்ளிட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருப்பதாகவும் இந்த வழக்கில் தாம் தலைமறைவாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல மருத்துவர் கொலை வழக்கு: ஏழு பேருக்கு தூக்கு தண்டனை
சென்னை: பிரபல நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஒன்பது பேரும் குற்றவாளிகள் என சென்னை அமர்வு உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு சென்னையில் கூலிப்படையினரால் கொல்லப்பட்டார் சுப்பையா. இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் பத்து பேர் கைதாகினர். அவர்களில் ஒருவர் போலிசில் சரணடைந்ததால் மற்ற ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றது. இவ்வழக்கில் ஏழு பேருக்கு தூக்கு தண்டனையும் இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 13ல் நிதிநிலை அறிக்கை
சென்னை: தமிழக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை எதிர்வரும் 13ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இது தொடர்பாக இன்று காலை தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இம்முறை பொது நிதிநிலை அறிக்கையிலும் வேளாண் துறைக்கான நிதிநிலை அறிக்கையிலும் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற்றதால் அன்றைய அதிமுக அரசு இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையைத்தான் தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்நிலையில், அடுத்து ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள திமுக அரசு முழுமையான நிதிநிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்கிறது.
மீனவர்கள் மீது தாக்குதல்: வெளியுறவு அமைச்சருக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்
சென்னை: அனைத்துலகச் சட்டங்களையும் நடைமுறைகளை யும் பின்பற்றாமல், தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற் படையினர் வன்முறையைக் கட்டவிழ்ப்பது கண்டனத்திற்குரியது என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து மத்திய வெளியறவு அமைச்சருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், கடந்த 1ஆம் தேதி கோடியக்கரையில் மீனவர்கள் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். இந்த சம்பவம் கடலோரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் இந்திய மீனவர்களின் உயிரைக் காப்பது அரசின் கடமை என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.