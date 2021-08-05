தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தடுப்பூசி: ஆண், பெண் இடைவெளி குறைந்தது

புது­டெல்லி: கொவிட்-19க்கு எதி­ரான தடுப்­பூசி போடு­வ­தில் ஆண் - பெண் பாலின இடைவெளி வேறு­பாடு குறைந்து­விட்­ட­தாக அர­சாங்­கத் தர­வு­களின் மூலம் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.

இது­வரை செலுத்­தப்­பட்­டுள்ள 481 மில்­லி­யன் தடுப்­பூ­சி­களில் 47 விழுக்­காடு பெண்­க­ளுக்­கும், 13 விழுக்­காடு கூடு­த­லாக ஆண்­க­ளுக்­கும் செலுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த இடை­வெளி ஜூன் மாதத் தொடக்­கத்­தில் 17 விழுக்­கா­டாக இருந்­தது. தடுப்­பூசி குறித்து பர­விய கரு­வு­று­தல் பற்­றிய வதந்­தி­கள் குறித்த அச்­சத்­தைப் போக்­கு­வ­தற்கு மக்­க­ளுக்கு அர­சாங்­கம் ஏற்படுத்திய விழிப்­பு­ணர்வை அடுத்து அதி­க­மான பெண்­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள முன்­வ­ரு­கின்­ற­னர். அத்­து­டன் கரு­வுற்­றி­ருக்­கும் பெண்­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்ள கடந்த ஜூலை மாதம்­தான் அங்கு அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக அனு­மதி அளிக்­கப்­பட்­டது. அதை­ய­டுத்து தடுப்­பூசி போட்டுக்கொள்­வதில் பாலின இடை­வெளி இப்­போது குறைந்­துள்­ள­து.