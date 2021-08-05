தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

தென்சீனக் கடல் பகுதியில் இந்திய போர்க்கப்பல்கள்

1 mins read
3cb06b70-6b7a-46a6-a4e5-cf2971bc1a73
-

புது­டெல்லி: தென்­சீ­னக் கடற்­ப­கு­திக்கு இந்­தியா போர்க்­கப்­பல்­களை அனுப்­பு­கிறது. இந்­தியா, தனது நட்பு நாடு­க­ளு­ட­னான பாது­காப்பு உறவை விரி­வு­ப­டுத்­தும் நோக்­கில் சர்ச்­சைக்­கு­ரிய அந்­தக் கடல்­ப­கு­திக்கு ஒரு கடற்­ப­டைக் குழுவை அனுப்பி வைப்­ப­தாக அந்­நாட்டு அதி­கா­ரி­கள் கூறி­யுள்­ள­னர்.

இந்­திய ராணு­வம் சீனா­வி­டம் மோதல் போக்­கைக் கடைப்­பி­டிப்­பதை இது­வரை தவிர்த்து வந்­தது. ஆனால் கடந்த ஆண்டு, இந்­திய-சீன எல்­லைப்­ப­கு­தி­யில் இரு நாட்டு வீரர்­க­ளுக்­கும் இடையே நடந்த மோத­லைத் தொடர்ந்து, இந்­தியா, சீனா மீதான தனது போக்கை மாற்­றிக் கொண்­டுள்­ள­தா­கவும் அமெ­ரிக்­கா­வு­ட­னான தனது நட்பை மேலும் வலு­வாக்­கும் முயற்­சி­யில் இறங்­கி­யுள்­ள­தா­கவும் கூறப்­ப­டு­கிறது. தெற்­கா­சியா, தென்­சீ­னக் கடல், மேற்­குப் பசி­பிக் கடல் ஆகிய பகு­தி­க­ளுக்கு இந்­தியா தனது கடற்­ப­டை­யைச் சேர்ந்த நான்கு கப்­பல்­க­ளை­யும் ஏவு­க­ணையை இடை­ம­றித்து அழிக்­கும் இயந்­தி­ரத்­தை­யும் அனுப்­பி­வைப்­ப­தாக இந்­தியக் கடற்­படை வெளி­யிட்ட ஓர் அறிக்­கை­யில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

அப்­ப­கு­தி­களில் அமைதி, ஒற்­று­மையை நிலைநாட்ட நட்­பு­நா­டு­களுக்கு உதவி, அக்­க­டற்­ப­கு­தி­யில் ஒரு சீரான பாது­காப்பு நிலையை உறு­தி­செய்­வதே இதன் நோக்­கம் என்று இந்­தியக் கடற்­படை தெரி­வித்­தது.

இந்த நட­வ­டிக்­கை­யின் ஒரு பகு­தி­யாக இந்­தி­யப் போர்க்­கப்­பல்­கள், அமெ­ரிக்கா, ஜப்­பான், ஆஸ்­தி­ரே­லியா ஆகிய நாடு­க­ளின் கடற்­ப­டை­க­ளு­டன் இணைந்து பயிற்சி நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­படும் என்று இந்­தி­யக் கடற்­படை தெரி­வித்­தது.