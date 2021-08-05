இந்த ஆண்டிறுதிக்குள்
தடுப்பூசி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்படும்
புதுடெல்லி: கொவிஷீல்டு, கொவேக்சின் ஆகிய தடுப்பூசி மருந்துகளின் உற்பத்தி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அதிகரிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில், தடுப்பூசி மருந்து உற்பத்தி அளவு பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்கு, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா எழுத்து மூலம் பதிலளித்தார். அதில், கொவிஷீல்டு உற்பத்தி மாதம் ஒன்றுக்கு 1.1 கோடியில் இருந்து 1.2 கோடிக்கும் கொவேக்சின் தடுப்பூசி உற்பத்தி ஒரு மாதத்துக்கு 2.5 கோடியில் இருந்து 5.8 கோடிக்கும் அதிகரிக்கப்படும் என அம்மருந்துகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் தெரிவித்ததாகக் கூறினார். இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் இந்தியா முழுதும் தடுப்பூசி செலுத்த அந்நாடு இலக்கு கொண்டுள்ளது. அதற்கு மருந்து உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் மேலும் நான்கு நிறுவனங்கள் தடுப்பூசி மருந்துகளை உற்பத்தி செய்ய உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். எனவே தடுப்பூசி மருந்துக்கு எவ்விதத் தட்டுப்பாடும் ஏற்படாது என்று அமைச்சர் மன்சுக் கூறினார்.
பெகாசஸ் ஒட்டுக்கேட்பு: சிறப்பு விசாரணைக்குழு வேண்டும்
புதுடெல்லி: செய்தியாளர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் ஆகியோரின் தொலைபேசி உரையாடல்கள் பெகாசஸ் என்னும் செயலி மூலம் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் புகாரை விசாரிக்க சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் (எஸ்ஐடி) என்று இந்திய செய்தி நிறுவன ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு (எடிட்டர்ஸ் கில்டு) சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில், "பத்திரிகைச் சுதந்திரம் என்பது அரசு தலையீடு இல்லாதது. அப்போதுதான் அரசாங்கங்களில் நடக்கும் ஊழல் விவகாரங்களை வெளிக்கொணர முடியும்," என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
ம.பி. வெள்ளத்தில் 240 ஊர்கள் பாதிப்பு
போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் 240 சிற்றூர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் சிவராஜ் சிங் செளகான் நேற்று தெரிவித்துள்ளார். தென்மேற்குப் பருவமழை காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக அம்மாநிலத்தின் வடபகுதியில் உள்ள பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வந்த நிலையில், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள சிற்றூர்கள் பலவற்றில் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, வெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ள மக்களை மீட்கும் பணியில், பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள், ராணுவம் மற்றும் விமானப்படை ஈடுபட்டு வருகின்றன. வெள்ளப்பகுதிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் 1,900க்கு மேற்பட்டோரைத் தேடி மீட்கும் பணி முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் சௌகான் தெரிவித்தார்.