சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 காரணமாக நடப்புக்கு வந்துள்ள ஆகப் புதிய கட்டுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட 38,400க்கும் மேற்பட்ட சிறிய, நடுத்தர நிறுவன, லாபநோக்கற்ற அமைப்புகளின் வாடகைதாரர்கள், உரிமையாளர்களுக்கு இன்று முதல் அரசாங்கம் நேரடியாக நிதி உதவியை வழங்கும்.
இந்த உதவி இரண்டு வாரம் முன்னதாகவே அவர்களுக்குக் கிடைக்கிறது என்று நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் நேற்று ஃபேஸ் புக்கில் தெரிவித்தார்.
வாடகை ஆதரவுத் திட்டம் மூலம் இந்த உதவி கிடைக்கும். மே 14 முதல் 29ஆம் தேதி வரைப்பட்ட காலத்திற்குரிய வாடகையில் பாதிக்குச் சமமான தொகை அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.
நில உரிமையாளர்கள் வழியாக பணம் கொடுக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக வாடகைதாரர்களுக்கு நேரடியாக நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
இதனால் அவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் பணம் கிடைக்கும். நில உரிமையாளர்களுக்கு எதிரான புகார்களும் குறையும் என்று அமைச்சர் விளக்கினார்.
மொத்தம் $216 மில்லியனுக்கும் அதிக தொகை கொடுக்கப்படும்.
அக்டோபரில் இரண்டாவது தவணை பணம் கிடைக்கும் என்று கொவிட்-19 சிறப்புப் பணிக்குழு இணைத் தலைவர்களில் ஒருவரான திரு வோங் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, பேநவ் (PayNow) அல்லது சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையத்துடன் ஜைரோ ஏற்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று முதல் பணம் கிடைக்கும் என்று நிதி அமைச்சும் இந்த ஆணையமும் கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்தன. இத்தகைய வசதிகள் இல்லாதவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதிக்குள் காசோலைகள் அனுப்பப்படும்.
ஓர் இடத்தின் ஒரு பகுதியை உள்வாடகைக்கு எடுத்திருப் போருக்கு அல்லது உரிமதாரர்களுக்குத் தானாகவே பணம் அனுப்பப்படாது என்பதை இந்த அமைப்புகள் சுட்டின. பணம் பெறுவதற்கான தகவல் கிடைக்காதவர்கள் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு உள்ள நிறுவனங்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் உதவுவதற்காக அமைச்சர் திரு வோங் அண்மையில் $800 மில்லியன் ஆதரவுத் திட்டத்தை அறிவித்தார். அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த நிதியுதவி கிடைக்கிறது.