தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

38,400 பேருக்கு முன்னதாகவே $216 மி. நேரடி வாடகை உதவி

2 mins read

சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 கார­ணமாக நடப்­புக்கு வந்­துள்ள ஆகப் புதிய கட்­டுப்­பாடு­க­ளால் பாதிக்­கப்­பட்ட 38,400க்கும் மேற்பட்ட சிறிய, நடுத்தர நிறுவன, லாபநோக்கற்ற அமைப்புகளின் வாட­கை­தா­ரர்­கள், உரி­மை­யா­ளர்­க­ளுக்கு இன்று முதல் அர­சாங்­கம் நேர­டி­யாக நிதி உத­வியை வழங்­கும்.

இந்த உதவி இரண்டு வாரம் முன்­ன­தா­கவே அவர்­க­ளுக்குக் கிடைக்­கிறது என்று நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் நேற்று ஃபேஸ் புக்கில் தெரி­வித்­தார்.

வாடகை ஆத­ர­வுத் திட்­டம் மூலம் இந்த உதவி கிடைக்­கும். மே 14 முதல் 29ஆம் தேதி வரைப்­பட்ட காலத்­திற்­கு­ரிய வாட­கை­யில் பாதிக்குச் சம­மான தொகை அவர்­களுக்குக் கொடுக்­கப்­படும்.

நில உரி­மை­யா­ளர்­கள் வழி­யாக பணம் கொடுக்­கப்­ப­டு­வ­தற்­குப் பதி­லாக வாட­கை­தா­ரர்­க­ளுக்கு நேரடி­யாக நிதி­யு­தவி வழங்­கப்­படும்.

இத­னால் அவர்­க­ளுக்கு உரிய நேரத்­தில் பணம் கிடைக்­கும். நில உரி­மை­யா­ளர்­க­ளுக்கு எதி­ரான புகார்­களும் குறை­யும் என்று அமைச்­சர் விளக்­கி­னார்.

மொத்­தம் $216 மில்­லி­ய­னுக்­கும் அதிக தொகை கொடுக்­கப்­படும்.

அக்­டோ­ப­ரில் இரண்டாவது தவணை பணம் கிடைக்­கும் என்று கொவிட்-19 சிறப்­புப் பணிக்­குழு இணைத் தலை­வர்­களில் ஒரு­வ­ரான திரு வோங் குறிப்­பிட்­டார்.

இத­னி­டையே, பேநவ் (PayNow) அல்­லது சிங்­கப்­பூர் உள்­நாட்டு வரு­வாய் ஆணை­யத்­து­டன் ஜைரோ ஏற்­பா­டு­க­ளைக் கொண்­டுள்­ள­வர்­களுக்கு இன்று முதல் பணம் கிடைக்­கும் என்று நிதி அமைச்­சும் இந்த ஆணை­ய­மும் கூட்­ட­றிக்­கை­யில் தெரி­வித்­தன. இத்­த­கைய வசதி­கள் இல்­லா­த­வர்­க­ளுக்கு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதிக்­குள் காசோலை­கள் அனுப்­பப்­படும்.

ஓர் இடத்­தின் ஒரு பகு­தியை உள்வாட­கைக்கு எடுத்­திருப் போருக்கு அல்­லது உரி­ம­தா­ரர்­களுக்குத் தானா­கவே பணம் அனுப்­பப்­ப­டாது என்­பதை இந்த அமைப்பு­கள் சுட்­டின.­ பணம் பெறு­வ­தற்­கான தக­வல் கிடைக்­கா­த­வர்­கள் ஆணை­யத்­தி­டம் விண்­ணப்­பிக்­க­லாம் என்­றும் தெரி­விக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

கொவிட்-19 கட்­டுப்­பா­டு­கள் கார­ண­மாக பாதிக்­கப்­பட்டு உள்ள நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கும் ஊழி­யர்­க­ளுக்­கும் உத­வு­வ­தற்­காக அமைச்­சர் திரு வோங் அண்­மை­யில் $800 மில்­லி­யன் ஆத­ரவுத் திட்­டத்தை அறி­வித்­தார். அதன் ஒரு பகு­தி­யாக இந்த நிதி­யு­தவி கிடைக்­கிறது.