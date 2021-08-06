தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
மருத்துவமனைகளில் தடை காரணமாக கூட்டமில்லை

புதிய தடை நடப்­புக்கு வந்­த­தைத் தொடர்ந்து மருத்­து­வ­ம­னை­களில் கூட்­டம் குறைந்­து­விட்­டதை 'ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்' செய்­தி­யா­ளர்­கள் கண்­ட­னர். குறிப்­பாக, சிங்­கப்­பூர் பொது மருத்­து­வ­மனை, டான் டோக் செங் மருத்­து­வ­மனை, கேகே மக­ளிர், சிறார் மருத்­து­வ­மனை ஆகி­ய­வற்­றில் வார்­டு­க­ளுக்­குப் பதிவு செய்ய ஒரு­சி­லர் காத்­தி­ருந்­ததை அவர்­கள் காண நேரிட்­டது.

சில மருத்­து­வ­ம­னை­களில் கூட்­டம் காணப்­பட்டபோதி­லும் அவர்­கள் வெளி­நோ­யாளி சிகிச்­சைக்­காக வந்­த­வர்­கள் என்று பின்­னர் தெரியவந்­தது.

மருத்­து­வ­ம­னை­களில் கிரு­மித்­தொற்­றுக் குழு­மம் உரு­வா­ன­தைத் தொடர்ந்து நேற்று முதல் வரு­கை­யா­ளர்­க­ளுக்­குத் தடை விதிக்­கப்­பட்­டது. வரும் 18ஆம் தேதி வரை இத்­தடை நடப்­பில் இருக்­கும்.

இது குறித்து நோயா­ளி­க­ளுக்­கும் அவர்­க­ளின் குடும்­பங்­க­ளுக்­கும் தெரி­வித்­து­விட்­ட­தாக டான் டோக் செங் மருத்து­வ­மனை பேச்­சா­ளர் நேற்று கூறி­னார்.

புதிய விதி­மு­றையை வரு­கை­யா­ளர்­க­ளுக்கு நினை­வூட்­டும் வகை­யில் கேகே மக­ளிர், சிறார் மருத்­து­வ­மனை அறி­விப்­பு­களை ஒட்டி இருந்­தது. மேலும் அதன் ஒவ்­வொரு நுழை­வா­யில் பகு­தி­யி­லும் மருத்­து­வ­மனை ஊழி­யர் நிறுத்­தப்­பட்டு, அங்கு வரு­வோ­ருக்கு தடை குறித்து விளக்க ஏற்­பாடு செய்­யப்­பட்­டி­ருந்­தது.

சாங்கி பொது மருத்­து­வ­ம­னை­யிலும் ஈசூன் சமூக மருத்­து­வ

­ம­னை­யி­லும் நோயா­ளி­கள் மற்­றும் பணி­யா­ளர்­கள் சம்­பந்­தப்­பட்ட கிரு­மித்­தொற்­றுக் குழு­மம் உரு­வா­ன­தைத் தொடர்ந்து மருத்­து­வ­ம­னை­களில் வரு­கை­யா­ளர்­க­ளுக்­குத் தடை­வி­திக்­கும் அறி­விப்பு வெளி­யி­டப்­பட்­டது. இருப்­பி­னும், கூடு­தல் பரா­ம­ரிப்­பா­ளர் தேவைப்­படும் நிலை­யில் உள்ள நோயா­ளி­க­ளுக்கு இதில் விதி­வி­லக்கு அளிக்­கப்­ப­டு­கிறது. அவ்­வாறு வரு­ப­வர்­கள் நோயா­ளி­யு­டன் 30 நிமி­டங்­க­ளுக்கு மேல் இருக்­கக்­கூ­டாது என்று அறி­விக்­கப்­பட்டுள்­ளது.

ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை ஈசூன் சமூக மருத்­து­வ­ம­னை­யில் நான்கு பேருக்­குத் தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தைத் தொடர்ந்து அங்கு தொற்­றுக் குழு­மம் உரு­வா­ன­தாக சுகா­தார அமைச்சு அறி­வித்­தது.

பெரும்­பா­லும் 60 வய­தைக் கடந்த 32 நோயா­ளி­கள் சிகிச்சை பெற்று வந்த வார்­டில் அந்­தக் குழு­மம் உரு­வா­ன­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை சாங்கி பொது மருத்­துவ­

ம­னை­யில் மூவ­ருக்­குத் தொற்று உறுதிசெய்­யப்­பட்­ட­தைத் தொடர்ந்து அங்கு புதிய தொற்­றுக் குழு­மம் உரு­வெ­டுத்­தது. 20 பேர் அடங் கிய மற்­றொரு குழு­மம் மூடப்பட்ட மூன்று நாள்­க­ளுக்­குப் பிறகு அங்கு புதிய குழு­மம் உரு­வா­னது.