போதைப்பொருள்: சந்தேகத்தின் பேரில் 12 பேர் சிக்கியுள்ளனர்
மத்திய போதைப் பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள், இவ்வாரம் நடத்திய அதிரடிச் சோதனையில் ஒன்பது ஆடவர்களையும் மூன்று பெண்களையும் சந்தேத்தின் பேரில் கைது செய்தனர். பெண்களில் ஒருவர் மலேசியர். பிடிபட்ட மற்ற அனைவரும் 21 வயதுக்கும் 30 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிங்கப்பூரர்கள் என்று கூறப்பட்டது. இவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருள் மதிப்பு $152,000 என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. சிராங்கூன் சாலை, பிரேடல் ஹில், ஜாலான் அம்பாஸ், பூன் டெக் சாலை, பிடோக் நார்த் சாலை, பிடோக் சௌத், வாம்போ ஆகிய பகுதிகளில் 12 பேரும் சிக்கினர். (படம்: சிஎன்பி)
யூடியூப் பார்த்து மோட்டார் சைக்கிள் திருடக் கற்றுக்கொண்ட இளையர்
மோட்டார் சைக்கிள்களை இயக்கி அவற்றைத் தன் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து திருட முயன்றார் 17 வயது இளைஞர் ஒருவர். யூடியூப் காணொளிகளைப் பார்த்து எவ்வாறு மோட்டார் சைக்கிள்களை இயக்கலாம் என்று அறிந்துகொண்டார் அவர். 18 வயதுக்குக்கீழ் உள்ள நிலையில் அந்தப் பதின்ம வயது இளையருக்கு நேற்று முன்தினம் ஓராண்டு சீர்திருத்தப் பயிற்சி விதிக்கப்பட்டது. அத்துடன் பயிற்சியை முடித்து ஓராண்டு காலத்திற்கு அனைத்து வகை வாகனங்களையும் ஓட்டுவதிலிருந்து இளையருக்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இளையர் தன் நண்பர்களோடு $10,000 மதிப்புடைய மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றைக் குறிவைத்துத் திருட்டுத்தனமாக இயக்கினார். பின்னர், அதை நண்பர் ஓட்டிச் சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்பட்டது. அதையடுத்து நண்பர்கள் சந்தித்து ஊதா நிறத்தில் இருந்த மோட்டார் சைக்கிளை கறுப்பு நிறமாக மாற்றினர். ஆனால் முன்பு செய்ததுபோல் மோட்டார் சைக்கிளை அதேமுறையில் இயக்க முடியாததால் கார் நிறுத்துமிடத்திலேயே நண்பர்கள் விட்டுச் சென்றனர். தண்டனை விதிப்பின்போது படிப்பில் கவனம் செலுத்துமாறு அறிவுறுத்தினார் நீதிபதி மே மெசெனஸ். அத்துடன் தவறான செயல்களில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கும் நண்பர்களிடமிருந்தும் விலகி இருக்குமாறு அவர் கூறினார். பிள்ளையைக் கண்காணிக்குமாறு நீதிமன்றத்தில் இருந்த இளையரின் பெற்றோருக்கும் நீதிபதி அறிவுரை கூறினார்.