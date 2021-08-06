மும்பையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
மும்பை: அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு விடுக்கப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி என மும்பை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. மும்பையில் உள்ள அந்த தூதரகத்துக்கு மிரட்டல் விடுத்தவரைப் பிடிக்க வலைவீசப்பட்டுள்ளது. நள்ளிரவு வேளையில் வந்த தொலைபேசி அழைப்பின் வழி மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, ஊழியர்கள் பதற்றம் அடைந்தனர். தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினரும் வெடி குண்டு நிபுணர்களும் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டபோது வெடிகுண்டு ஏதும் சிக்கவில்லை. இதையடுத்து அந்த மிரட்டல் வெறும் புரளி என உறுதி செய்யப்பட்டது.
நிலநடுக்கத்தைக் கண்டறியும் கருவி:
இந்திய மாணவர்கள் சாதனை
டேராடூன்: நில நடுக்கம் வருவதை முன்கூட்டியே கண்டுபிடித்து எச்சரிக்கும் கைபேசி செயலியை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள ரூர்கி ஐ.ஐ.டி. உருவாக்கி உள்ளது. இப்படி ஒரு செயலி, இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறை ஆகும். "இந்தப் புதிய செயலியானது, நில நடுக்கம் குறித்து மக்களுக்கு முன்கூட்டியே விவரம் தெரிவித்து எச்சரிக்கை செய்யும். நில நடுக்கத்தைத் தொடர்ந்து இடிபாடுகளில் சிக்கியிருப்போர் இருப்பிடத்தையும் துல்லியமாகக் காட்டும். குறிப்பிட்ட நில நடுக்கம் ஒரு பகுதியைத் தாக்குவதற்கு முன்பாகவே இந்த செயலி கண்டுபிடித்து கூறிவிடும்," என இதை உருவாக்கிய மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தச் செயலியை டேராடூனில் உத்தரகாண்ட் முதல்வர் புஷ்கர்சிங் தாமி அறிமுகம் செய்து வைத்தார். இந்தச் செயலி 'உத்தரகாண்ட் பூகம்ப் அலர்ட்' என்று அழைக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
40 செல்ல நாய்களுக்கு சமாதி: 77 வயது முதியவரின் பாசம்
சிவகங்கை: காளையார்கோயில் அருகே உள்ள 77 வயதான தங்கசாமி இதுவரை தாம் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்த்த 40 நாய்களுக்கு அவை இறந்த பின்னர் சமாதி கட்டி வழிபட்டு வருகிறார். சிறு வயதிலேயே நாய்கள் மீது மிகுந்த அன்பு பாராட்டி வந்த இவர், ஒரே சமயத்தில் பல நாய்களை வளர்த்து வந்துள்ளார். அவை இறந்த பிறகும்கூட பிரிய மனமின்றி, தான் தனியாக வசித்து வரும் சிறிய வீட்டைச் சுற்றிப் புதைத்து விடுகிறார். பின்னர் மண்ணால் சிறு சமாதி கட்டி வழிபடுவது இவரது வழக்கம். இதுவரை 40 நாய்களுக்கு சமாதி கட்டியுள்ள தங்கசாமிக்கு உடன்பிறந்தோர் 12 பேர் உள்ளனர். அனைவ ருக்கும் திருமணமாகி வெவ்வேறு இடங்களில் வசிக்கின்றனர். இவர் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. தமிழக அரசு வழங்கும் உதவித்தொகையைக் கொண்டு தன் குழந்தை களாகக் கருதும் நாய்களுடன் வாழ்ந்து வருவதாகச் சொல்கிறார்.
பஞ்சாப் முதல்வரின் ஆலோசகர் பொறுப்பு: பிரசாந்த் கிஷோர் விலகல்
சண்டிகர்: பஞ்சாப் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங்கின் ஆலோசகர் பதவியில் இருந்து விலகுவதாக தேர்தல் வியூக ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் அறிவித்துள்ளார். தனிப்பட்ட காரணங்களால் தாம் இம்முடிவை எடுத்திருப்பதாகவும், தமது குடும்பத்தாருடன் நேரம் செலவிட விரும்புவதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இச்சமயத்தில் பிரசாந்த் கிஷோர் இத்தகைய முடிவு எடுத்திருப்பது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏமாற்றம் அளித்துள்ளது.
உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக மாநிலக் குழுவை நியமித்தது தமிழக பாஜக
சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்ள தமிழக பாஜகவில் 17 பேர் கொண்ட மாநிலக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள் ளது. இந்தக் குழு கள ஆய்வு மேற்கொண்டு மாநிலத் தலைமைக்கு உரிய விவரங்களைத் தெரிவிக்கும் என்றும் அதன் பேரில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப் படும் எனவும் தெரிகிறது. இந்தக் குழுவில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன், நயினார் நாகேந்திரன், கே.பி.துரைசாமி, கே.டி.ராகவன், வானதி சீனிவாசன், சி.கே.சரஸ்வதி, சசிகலா புஷ்பா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். தேர்தலில் எத்தனை இடங்களில் பாஜக போட்டியிட திட்டமிட்டுள்ளது என்பது குறித்து மாநிலத் தலைமை விவரம் ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை.