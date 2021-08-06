தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தோக்­கி­யோ­வில் அன்­றா­டத் தொற்று ஐயா­யி­ரத்­தைத் தாண்­டி­யது

தோக்­கியோ: ﻿﻿﻿﻿தோக்­கி­யோ­வின் அன்­றாட கிரு­மித்­தொற்று நேற்று முதல்­மு­றை­யாக ஐயா­யி­ரத்­தைத் தாண்­டி­யுள்­ளது. அதற்கு முந்­தைய நாளில் அன்­றா­டத் தொற்­றுப் பதிவு 4,166ஆக இருந்­தது. நாள்­தோ­றும் அதி­க­ரித்­து­வ­ரும் தொற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த அந்­நாடு மேலும் எட்டு மாகா­ணங்­க­ளுக்கு அவ­ச­ர­கால கட்­டுப்­பா­டு­களை விரி­வு­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

தோக்­கியோ கொரோனா கிரு­மித்­தொற்­றின் ஐந்­தா­வது அலை­யு­டன் போராடி வரு­கிறது. கடந்த மாதத்­தில் மட்­டும் அங்கு 44,034 பேர் தொற்றால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­னர். கடந்த ஜூன் மாதம் அன்­றா­டத் தொற்­றின் சரா­சரி 432.6 ஆக இருந்­தது. அது கடந்த மாதம் திடீ­ரென மும்­ம­டங்குக்கு­மேல் அதி­க­ரித்து 1,420.5 ஆனது. தோக்­கி­யோ­வில் இது­வரை 236,138 தொற்­றுப் பாதிப்பு பதி­வா­கி­யுள்­ளது. 3,399 பேர் மருத்­து­வ­ம­னை­யில் சிகிச்சை பெற்று வரு­கின்­ற­னர்.

பாகிஸ்­தா­னில் கோயில் இடிப்பு

லாகூர்: பாகிஸ்­தா­னின் மத்­திய பகு­தி­யில் உள்ள ஒரு இந்­துக் கோயி­லுக்­குள் ஏரா­ள­மா­னோர் புகுந்து தாக்­கு­தல் நடத்­தி­னர். நேற்று தாக்­கு­த­லுக்கு உள்­ளான கோயில் பாகிஸ்­தா­னின் பஞ்­சாப் பகு­தி­யில் ரஹிம் யார் கான் என்­னும் இடத்­தில் உள்­ளது.

மத­நிந்­தனை குற்­றச்­சாட்டை எதிர்­நோக்­கும் இந்து மதத்­தைச் சேர்ந்த சிறு­வன் ஒரு­வனை பாகிஸ்­தான் நீதி­மன்­றம் பிணை­யில் விடு­வித்­தது. அதை­ய­டுத்து, போராட்­டத்­தில் ஈடு­பட்ட கும்­பல் ஒன்று அந்­தக் கோயி­லில் புகுந்து தாக்­கு­தல் நடத்­தி­ய­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது. 80க்கு மேற்­பட்ட போராட்­டக்­கா­ரர்­கள் அந்­தக் கோயி­லைத் தாக்கி உடைத்­த­தாக போலிஸ் பேச்­சா­ளர் அக­மது நவாஸ் ஏஎ­ஃப்பி செய்தி நிறு­வ­னத்­தி­டம் தெரி­வித்­தார்.

அந்­தச் சிறு­வன் மத­நிந்­த­னை­யில் ஈடு­பட்­ட­தாக கிளம்­பிய வதந்­தியை அடுத்து போலி­சா­ரால் அவன் கைது­செய்­யப்­பட்­டான். பாகிஸ்­தா­னில் இஸ்­லாம் மதத்தை அவ­ம­திக்­கும் குற்­றச்­சாட்டை எதிர்­நோக்­கு­ப­வர்­க­ளுக்கு கடு­மை­யான தண்­ட­னை­யும் சில வழக்­கு­களில் மரண தண்­ட­னை­யும் விதிக்­கப்­படும்.

கடு­மை­யான சட்­டத்­தால் தடுப்­பூசி போட குவி­யும் பாகிஸ்­தான் மக்­கள்

லாகூர்: பாகிஸ்­தா­னில் தடுப்­பூசி போடா­த­வர்­க­ளுக்கு கைபேசிச் சேவை செயல்­நி­றுத்­தம், அலு­வ­ல­கங்­கள், உண­வ­கங்­கள், கடைத்­தொ­கு­தி­கள், போக்­கு­வ­ரத்து அனு­மதி மறுப்பு உள்­ளிட்ட அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­படும் என்ற அறி­விப்­பைத் தொடர்ந்து பல்­லா­யி­ரக்­க­ணக்­கான பாகிஸ்­தா­னி­யர்­கள் தின­மும் கொரோனா தடுப்­பூசி மையங்­களில் குவிந்து வரு­கின்­ற­னர். சில இடங்­களில் தடுப்­பூ­சி­க­ளுக்­கான வரி­சை­கள் ஒரு கிலோ மீட்­ட­ருக்கு மேல் நீண்­டுள்­ளது.

பாகிஸ்­தா­னின் மோச­மான சுகா­தார உள்­கட்­ட­மைப்­பில் அழுத்­தத்தை ஏற்­ப­டுத்­தி­யி­ருக்­கும் புதிய டெல்டா உரு­மாற்­றக் கிரு­மிப் பர­வலை மெது­வாக்க தடுப்­பூ­சி இயக்­கத்தை வேகப்­ப­டுத்தி வரு­கிறது.

தடுப்­பூ­சிக்கு எதிர்ப்பு அதி­க­முள்ள ஒரு நாட்­டில், கொவிட்-19 ஏற்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய அச்­சு­றுத்­த­லை­விட கட்­டுப்­பா­டு­க­ளுக்­குப் பயந்தே பல­ரும் தடுப்­பூசி போட விரை­வ­தாக ராய்ட்­டர்ஸ் செய்தி கூறி­யது. சில கட்­டுப்­பா­டு­கள் ஆகஸ்ட் 1 தேதி­யும், சில ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி­யும் நடப்­புக்கு வரு­கின்­றன.