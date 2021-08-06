தோக்கியோவில் அன்றாடத் தொற்று ஐயாயிரத்தைத் தாண்டியது
தோக்கியோ: தோக்கியோவின் அன்றாட கிருமித்தொற்று நேற்று முதல்முறையாக ஐயாயிரத்தைத் தாண்டியுள்ளது. அதற்கு முந்தைய நாளில் அன்றாடத் தொற்றுப் பதிவு 4,166ஆக இருந்தது. நாள்தோறும் அதிகரித்துவரும் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த அந்நாடு மேலும் எட்டு மாகாணங்களுக்கு அவசரகால கட்டுப்பாடுகளை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
தோக்கியோ கொரோனா கிருமித்தொற்றின் ஐந்தாவது அலையுடன் போராடி வருகிறது. கடந்த மாதத்தில் மட்டும் அங்கு 44,034 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர். கடந்த ஜூன் மாதம் அன்றாடத் தொற்றின் சராசரி 432.6 ஆக இருந்தது. அது கடந்த மாதம் திடீரென மும்மடங்குக்குமேல் அதிகரித்து 1,420.5 ஆனது. தோக்கியோவில் இதுவரை 236,138 தொற்றுப் பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது. 3,399 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
பாகிஸ்தானில் கோயில் இடிப்பு
லாகூர்: பாகிஸ்தானின் மத்திய பகுதியில் உள்ள ஒரு இந்துக் கோயிலுக்குள் ஏராளமானோர் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினர். நேற்று தாக்குதலுக்கு உள்ளான கோயில் பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் பகுதியில் ரஹிம் யார் கான் என்னும் இடத்தில் உள்ளது.
மதநிந்தனை குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்கும் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவனை பாகிஸ்தான் நீதிமன்றம் பிணையில் விடுவித்தது. அதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கும்பல் ஒன்று அந்தக் கோயிலில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. 80க்கு மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் அந்தக் கோயிலைத் தாக்கி உடைத்ததாக போலிஸ் பேச்சாளர் அகமது நவாஸ் ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
அந்தச் சிறுவன் மதநிந்தனையில் ஈடுபட்டதாக கிளம்பிய வதந்தியை அடுத்து போலிசாரால் அவன் கைதுசெய்யப்பட்டான். பாகிஸ்தானில் இஸ்லாம் மதத்தை அவமதிக்கும் குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்குபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனையும் சில வழக்குகளில் மரண தண்டனையும் விதிக்கப்படும்.
கடுமையான சட்டத்தால் தடுப்பூசி போட குவியும் பாகிஸ்தான் மக்கள்
லாகூர்: பாகிஸ்தானில் தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு கைபேசிச் சேவை செயல்நிறுத்தம், அலுவலகங்கள், உணவகங்கள், கடைத்தொகுதிகள், போக்குவரத்து அனுமதி மறுப்பு உள்ளிட்ட அபராதம் விதிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பாகிஸ்தானியர்கள் தினமும் கொரோனா தடுப்பூசி மையங்களில் குவிந்து வருகின்றனர். சில இடங்களில் தடுப்பூசிகளுக்கான வரிசைகள் ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு மேல் நீண்டுள்ளது.
பாகிஸ்தானின் மோசமான சுகாதார உள்கட்டமைப்பில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் புதிய டெல்டா உருமாற்றக் கிருமிப் பரவலை மெதுவாக்க தடுப்பூசி இயக்கத்தை வேகப்படுத்தி வருகிறது.
தடுப்பூசிக்கு எதிர்ப்பு அதிகமுள்ள ஒரு நாட்டில், கொவிட்-19 ஏற்படுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தலைவிட கட்டுப்பாடுகளுக்குப் பயந்தே பலரும் தடுப்பூசி போட விரைவதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி கூறியது. சில கட்டுப்பாடுகள் ஆகஸ்ட் 1 தேதியும், சில ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதியும் நடப்புக்கு வருகின்றன.