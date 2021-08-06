சீனாவின் 14 வயது தங்க மகள்
தோக்கியோ: மகளிருக்கான 10 மீட்டர் முக்குளித்தல் போட்டியில் சீனா தங்கம் வென்றுள்ளது. இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் வெற்றியாளரின் வயது 14 மட்டுமே. தம்மைவிட வயதில் மூத்த, அனுபவம்வாய்ந்த போட்டியாளர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி குவான் ஹோங்சான் (படம்) முத்திரை பதித்துள்ளார்.
வெள்ளிப் பதக்கத்தை மற்றொரு சீனப் போட்டியாளரான 15 வயது சென் யுஸி வென்றார். ஆஸ்திரேலியாவின் 29 வயது மெலிசா வூ வெண்கலம் வென்றார்.
2015ல் மாரடைப்பு; 2021ல் தங்கம்
இசு: மகளிருக்கான மிதிவண்டி ஓட்டும் போட்டியில் (கைரின் பிரிவு) ஹாலந்தின் ஷேன் பிராஸ்பெனினேக்ஸ் தங்கம் வென்று அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 2015ஆம் ஆண்டில் இவர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதன் விளைவாக ஏறத்தாழ ஆறு மாதங்களுக்கு அவரால் பயிற்சியில் ஈடுபட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இருப்பினும், தமக்கு ஏற்பட்ட சோதனையை அவர் சாதனையாக மாற்றியுள்ளார்.
காலிறுதியில் பொகாட் தோல்வி
தோக்கியோ: 53 கிலோ எடைப் பிரிவு மல்யுத்த போட்டியின் காலிறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை வினேஷ் பொகாட் தோல்வி அடைந்தார். பெலரூஸ் வீராங்கனை வெனெசா கலாட்ஸின்ஸ்கயாவிடம் அவர் தோல்வியைத் தழுவினார். இதனால் எதிர்பாராத விதமாகப் போட்டியிலிருந்து வெளியேறும் அபாயம் பொகாட்டுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.