வீட்டிலேயே இருக்கும்
1,200 மூத்தோருக்குத் தடுப்பூசி
வீட்டிலேயே இருக்கும் ஏறத்தாழ 1,200 மூத்தோருக்கு கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் நேற்று தெரிவித்தார்.
ஆனால் மூத்தோரின் வீடுகளுக்குச் சென்று அவர்களுக்குத் தடுப்பூசி போடும் மருத்துவக் குழுக்களுக்கான தேவை அதிகரித்திருப்பதால் காத்திருப்பு நேரம் தொடர்ந்து எட்டு வாரங்களாக உள்ளது என்று அமைச்சர் ஓங் தமது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டார்.
நடமாட சிரமப்படும் மூத்தோருக்குத் தடுப்பூசி போட முன்வருமாறு மருத்துவர்களுக்கும் தாதியருக்கும் அவர் அழைப்பு விடுத்தார்.
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால்
79 வயது ஆடவர் மரணம்
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாக சிங்கப்பூரில் மேலும் ஒருவர் மரணம் அடைந்தார். கொரோனாவால் உடல்நலம் குன்றி 79 வயது சிங்கப்பூர் ஆடவர் கடந்த புதன்கிழமை உயிரிழந்தார். மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதால் அதே நாளன்று அவர் செங்காங் பொது மருத்துவமனைக்குச் சென்றார். குறைந்த ரத்த அழுத்தத்தால் அவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
அவர் கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்றும் ஏற்கெனவே இதய நோய், உயர் ரத்த அழுத்தம், நாள்பட்ட நுரையீரல் அழற்சி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்றும் சுகாதார அமைச்சு கூறியது.
கொவிட்-19 காரணமாக சிங்கப்பூரில் இதுவரை 40 பேர் மாண்டுவிட்டனர். அண்மையில் நான்கு நாட்களில் மூன்று பேர் மாண்டனர். கடந்த திங்கட்கிழமையன்று கொரோனா காரணமாக 58 வயது பெண்மணி மரணம் அடைந்தார். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று உக்ரேனைச் சேர்ந்த 34 வயது கடலோடியும் கொவிட்-19 காரணமாக சிங்கப்பூரில் உயிரிழந்தார்.
கல்விக் கழகங்களில் நடப்புக்கு வந்த பரிசோதனை முறை
பள்ளிகள், பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரிகள், தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகங்கள் ஆகியவற்றின் ஊழியர்கள் கடந்த மாதத்திலிருந்து கொவிட்-19 சுய பரிசோதனை செய்யும் முறையை கடைப்பிடித்து வருவதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அவர்கள் பயன்படுத்தும் பரிசோதனை முறை செய்வதற்கு மிகவும் எளிதானது என்றும் மிக விரைவில் செய்து முடித்துவிடலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தன்னாட்சி பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தச் சுய பரிசோதனை முறையை அடுத்த மாதத்திலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தும். கல்விக் கழகங்களில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், உணவுக் கடைக்காரர்கள், துப்புரவுப் பணியாளர்கள் ஆகியோர் 14 நாட்களுக்கு ஒருமுறை இந்தப் பரிசோதனையைச் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
பரிசோதனை முறை தொடர்பாகப் பயிற்சி பெற்ற ஊழியரின் மேற்பார்வையின்கீழ் அனைவருக்கும் பரிசோதனை நடத்தப்படும்.