பெரும் செல்வந்தராகியுள்ள சிங்கப்பூர் மருத்துவர்
சிங்கப்பூரின் ராஃபிள்ஸ் மருத்துவக் குழுமத்தின் தலைவரான டாக்டர் லூ சூன் யோங் 'பில்லியனேர்' எனப்படும் பெரும் செல்வந்தராகியுள்ளார்.
கொவிட்-19 கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து ராஃபிள்ஸ் மருத்துவக் குழுமத்தின் பங்கு விலையும் லாபமும் அதிகரித்தன.இந்த ஆண்டின் முற்பாதியில் அந்நிறுவனத்தின் வருவாய் இரண்டு மடங்கிற்கும் மேல் அதிகரித்தது.
ராஃபிள்ஸ் மருத்துவக் குழுமம், சிங்கப்பூரில் 15 தடுப்பூசி போடும் நிலையங்களை நடத்திவருகிறது. சொகுசுக் கப்பல் பயணம் மேற்கொள்வோருக்கு கொவிட்-19 சோதனை நடத்துவதிலும் கைகொடுத்துவருகிறது. நாடு இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலை எதிர்நோக்கும்போது உதவிக்கரம் நீட்டுவது முக்கியம் என்றார் டாக்டர் லூ.
மீண்டுவந்தது செம்கார்ப்
இந்த ஆண்டு முற்பாதியில் 'செம்கார்ப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்' நிறுவனம் 46 மில்லியன் வெள்ளி லாபம் ஈட்டியுள்ளது.
சென்ற ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் அந்நிறுவனம் 131 மில்லியன் வெள்ளியை இழந்தது. எரிசக்தி மற்றும் நகரக் கட்டமைப்புத் தீர்வுகளை வழங்கும் செம்கார்ப்பின் வர்த்தக விகிதம் 26 விழுக்காடு உயர்ந்தது. வர்த்தகத்தின் மதிப்பு 3.29 பில்லியன் வெள்ளியாகப் பதிவானது.
சென்ற ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் பதிவான வர்த்தகத்தின் மதிப்பு 2.61 பில்லியன் வெள்ளி.
செம்கார்ப் நிறுவனத்தின் பங்கு விலை நேற்று 2.03 வெள்ளியாக இருந்தது.
இரத்த நாள மறதிநோய் சிறப்பு கருத்தரங்கம்
சிங்கப்பூரின் 56வது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு சிங்கப்பூர் முஸ்லிம் லீக் இரத்த நாள மறதிநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இன்றைய காலச்சூழலில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்திவரும் நோய்களில் டிமென்ஷியா என்கிற இரத்த நாள மறதி நோய் முதியோருக்கு மட்டுமல்லாமல் நடுத்தர வயதுடையோரையும் தாக்குகிறது.
நாளை எட்டாம் தேதி காலை 11 மணிக்கு ஸூம் மெய்நிகர் தளத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்ச்சிக்கு சிங்கப்பூர் முஸ்லிம் லீக்கின் தலைவரும், மூத்த சமூக அடித்தளத் தலைவருமான மு.ஜஹாங்கீர் தலைமை தாங்குகிறார். இந்திய முஸ்லிம் பேரவையின் தலைவர் திரு முஹம்மது கெளஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். ஜாலான் புசார் குழுத் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஜாலான் புசார் நகர மன்ற தலைவருமான டாக்டர் வான் ரிசால் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொள்கிறார். கருத்தரங்கில் டிமென்ஷியா பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து வரும் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழக இறுதியாண்டு முனைவர் கல்வி மாணவி குமாரி சர்மிலி செல்வராஜி சிறப்புரை வழங்குவதோடு கேள்வி-பதில் அங்கத்திலும் பங்கேற்கிறார். அனைவரும் இந்நிகழ்வில் ஸூம் வழி கலந்துகொள்ளலாம். Meeting ID: 502 206 2546. Passcode: 080821
நிகழ்ச்சி குறித்த மேலும் விவரம் வேண்டுவோர் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அ. முஹம்மது பிலாலை 9853 4986 எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.