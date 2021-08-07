தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
காதைக் கடித்ததால் சிறைத் தண்டனை நீட்டிப்பு

ஒரு சண்­டை­யின்­போது சக கைதி­யின் காதைக் கடித்­த­தால் ஏற்­கெ­னவே சிறை­யில் இருக்­கும் ஆட­வர் ஒரு­வ­ரின் சிறைத் தண்டனை 10 மாதங்­கள் நீட்­டிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

தனது காது கடிக்­கப்­பட்­ட­தால் 53 வயது லிம் லீ யாட்­டின் முகம் சரி­செய்ய முடி­யாத நிலை­யில் உள்­ளது. கடிக்­கப்­பட்ட அவ­ரது காதின் பகு­தியை மருத்­து­வர்­களால் ஒட்­ட­வைக்க முடி­ய­வில்லை.

காதைக் கடித்த தியோ சை லைக்கு, பல்­வேறு குற்றங்களுக்காக 1998ஆம் ஆண்டி­லி­ருந்து அடிக்­கடி சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. கடைசி­யாக 2016ஆம் ஆண்டு போதைப்­பொ­ருள் தொடர்­பான குற்றங்களுக்காக அவர் சிறை­யில் அடைக்­கப்பட்டார்.

56 வயது சிங்­கப்­பூ­ர­ரான டியோ, லிம்­மைத் தாக்­கி­யதை ஒப்­புக்­கொண்­டார். அந்­தக் குற்­றத்­திற்கு அவ­ருக்கு 10 மாதச் சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்டது. ஏற்­கெ­னவே விதிக்­கப்­பட்ட சிறைத் தண்­ட­னையை நிறை­வேற்­றிய பிறகு டியோ இந்த தண்­ட­னையை நிறை­வேற்­று­வார்.

சென்ற ஆண்டு டிசம்­பர் மாதம் 15ஆம் தேதி­யன்று இவ்­வி­ரு­வ­ரும் பயி­ல­ரங்கு ஒன்­றில் பங்­கேற்­ற­னர். அதற்­குச் சிறிது நேரத்­திற்­குப் பிறகு இரு­வ­ருக்­கும் இடையே சண்டை மூண்­ட­தா­க அரசு வழக்கறி­ஞர் கேப்­ரி­யல் லிம் தெரிவித்­தார். சண்­டை­யில் டியோ, லிம்­மின் காதைக் கடித்­தார். சிறை அதி­காரி உத்­த­ர­விட்ட பிறகு இரு­வ­ரும் சண்­டை­யி­டு­வதை நிறுத்­தி­னர். கடிக்­கப்­பட்ட லிம்­மின் காதுப் பகுதி தரை­யில் கிடந்­தது. அதற்­குப் பிறகு மருத்­து­வக் குழு­வி­ன­ருக்­குத் தக­வல் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. சிகிச்­சைக்­காக லிம் சாங்கி பொது மருத்­து­வ­ம­னைக்கு அழைத்து செல்­லப்­பட்­டார். அங்கு மருத்­து­வர்­க­ளால் கடிக்­கப்­பட்ட அவ­ரின் ­கா­துப் பகு­தியை மறுபடியும் ஒட்ட வைக்­க­மு­டி­ய­வில்லை.

டியோவுக்குக் கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து குற்­றங்­க­ளைப் பரிந்­து­வ­ரு­வ­தால் டியோ­விற்கு 10லிருந்து 15 மாதங்­கள் வரை­யி­லான சிறைத் தண்டனையை விதிக்­கக்­கோரி துணை அரசு வழக்­க­றி­ஞர் நேற்று நீதி­மன்­றத்­தில் வாதிட்­டார்.

இந்­தக் குற்­றத்­திற்­காக டியோ­விற்கு அதி­க­பட்­ச­மாக ஐந்தாண்டுச் சிறைத் தண்­ட­னை­யும் 10,000 வெள்ளி அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­க­லாம்.